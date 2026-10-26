PROTIV Rusije je uvedeno više od 30.000 sankcija, ali ona je opstala i nastavlja da se razvija, rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev. On je, takođe, istakao da je ekonomski potencijal Rusije ogroman.

FOTO: Ekaterina Shtukina / Sputnik / Profimedia

Kako je dodao, zapadne zemlje aktivno koriste sankcije i tarife kao sredstvo pritiska protiv država svetske većine.

Pojedine zemlje nastoje da međunarodno pravo pretvore u privilegiju za sebe same, ukazao je Medvedev, napominjući da zločini iz kolonijalnog doba ne zastarevaju.

- Moramo promovisati objektivnu pravnu procenu kolonijalnog doba. Ta procena treba da se zasniva na činjenici da zločini počinjeni u to vreme, u prethodnim epohama, ne zastarevaju - rekao je Medvedev na sastanku Stalnog komiteta pokreta „Za slobodu naroda!”.

Najnoviji događaji u svetu pokazali su značaj praksi za suzbijanje neokolonijalizma, dodao je on.

(Sputnjik)

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