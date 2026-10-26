SPREMAN NOVI PAKET ZA UKRAJINU: Zelenski konačno može malo da odahne
ITALIJANSKI ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je danas da je novi paket pomoći Ukrajini spreman i da će biti poslat što je pre moguće, odgovarajući na izjavu potpredsednika italijanske vlade i ministra saobraćaja Matea Salvinija koji je rekao da će nastojati da obustavi italijansku ekonomsku i vojnu podršku Kijevu.
- Moj stav je dobro poznat: uz Ukrajinu smo i nastavićemo da je podržavamo onoliko dugo koliko bude potrebno - rekao je novinarima Tajani koji je lider stranke desnog centra Forca Italija, prenela je Ansa.
Salvini je u nedelju ponovo izabran za lidera desničarske stranke Liga, a rekao je na kongresu stranke da će, ako ponovo bude izabran na tu funkciju, tražiti od italijanske vlade da obustavi isplatu pomoći Ukrajini.
On je na vanrednom kongresu Lige u Milanu izabran sa 465 glasova, naspram 146 koliko je dobio njegov protivkandidat.
Salvini se našao na udaru kritika umerenih članova stranke, nezadovoljnih njenim daljim pomeranjem udesno, kao i onih koji smatraju da bi trebalo da se vrati svom tradicionalnom fokusu na severnu Italiju.
Poslanica Simoneta Matone izjavila je danas da napušta Ligu i prelazi u stranku Forca Italija jer se "protivi suverenističkim tendencijama i ekstremnim, neostvarivim stavovima".
Salvini (53) je preuzeo 2013. godine mesto lidera u tadašnjoj Severnoj ligi i izbacio reč "severna" iz njenog naziva, kako bi ojačao privlačnost stranke na nacionalnom nivou.
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