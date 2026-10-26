SPREMITE SE ZA SNEG: Vejaće u ovim delovima Srbije
POČETAK ove sedmice doneo je Srbiji pad temperature vazduha. Hladno vreme nastaviće se i u utorak.
Nakon hladnog i vedrog jutra, utorak će doneti naoblačenje, a južnije od Save i Dunava padaće kiša, naročito u južnim i centralnim predelima.
Na planinama na jugoistoku, jugu, jugozapadu Srbije padaće sneg, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Sneg će padati uglavnom iznad 1200-1300 metara nadmorske visine, a očekuje se i manje formiranje snežnog pokrivača.
Maksimalna temperatura biće sutra od 8 na jugu do 14 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 11°C.
Na višim planinama temperatura će biti ispod 0°C.
(Telegraf)
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