Društvo

SPREMITE SE ZA SNEG: Vejaće u ovim delovima Srbije

В. Н.

26. 10. 2026. u 14:59

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POČETAK ove sedmice doneo je Srbiji pad temperature vazduha. Hladno vreme nastaviće se i u utorak.

СПРЕМИТЕ СЕ ЗА СНЕГ: Вејаће у овим деловима Србије

Foto: V: Mitrić

Nakon hladnog i vedrog jutra, utorak će doneti naoblačenje, a južnije od Save i Dunava padaće kiša, naročito u južnim i centralnim predelima.

Na planinama na jugoistoku, jugu, jugozapadu Srbije padaće sneg, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Observator News

Sneg će padati uglavnom iznad 1200-1300 metara nadmorske visine, a očekuje se i manje formiranje snežnog pokrivača.

Maksimalna temperatura biće sutra od 8 na jugu do 14 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 11°C.

Na višim planinama temperatura će biti ispod 0°C.

(Telegraf)

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