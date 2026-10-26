Dao dva gola Partizanu, pa izabran za igrača kola u Superligi Srbije

Štoper Čukaričkog, Milan Đoković, zvanično je proglašen za najkorisnijeg igrača 13. kola Mozzart Bet Superlige Srbije nakon što je svojom partijom karijere naneo težak poraz Partizanu usred Humske ulice (2:0).

FOTO: FK Partizan

Mladi defanzivac ne samo da je neutralisao sve napade crno-belih, već je preuzeo ulogu golgetera i sa dva precizna udarca glavom doneo „Brđanima“ tri velika i istorijska boda.

Utakmica u Humskoj ostaće upamćena po apsolutnoj dominaciji mladog štopera u skok igri, koja je u potpunosti ogolila defanzivne propuste domaće ekipe.

Đoković je mrežu crno-belih načeo u 34. minutu. Kapiten gostiju Marko Docić izveo je teledirigovan slobodan udarac sa leve strane, a Đoković je pobegao svom čuvaru Zekoviću i sa pet metara zakucao loptu iza leđa Marka Miloševića.

Kada se očekivao odlazak na odmor, u sudijskoj nadoknadi prvog dela igre (45+2. minut), usledio je novi šok za domaće navijače. Uroš Nikolić je izveo korner, a scenario je bio identičan – Đoković je ponovo bio najviši u skoku i matirao golmana crno-belih za ispostaviće se konačnih 2:0.

U drugom poluvremenu, Partizan je pokušao da izvrši pritisak preko Erika Kozjeka i Zubairua, ali je Đoković besprekorno komandovao odbranom Čukaričkog. Uz nekoliko briljantnih intervencija golmana Vladana Čarapića, tim sa Banovog brda je rutinski priveo meč kraju.

