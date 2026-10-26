Fudbal

Dao dva gola Partizanu, pa izabran za igrača kola u Superligi Srbije

М.П.

26. 10. 2026. u 13:37

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Štoper Čukaričkog, Milan Đoković, zvanično je proglašen za najkorisnijeg igrača 13. kola Mozzart Bet Superlige Srbije nakon što je svojom partijom karijere naneo težak poraz Partizanu usred Humske ulice (2:0).

Дао два гола Партизану, па изабран за играча кола у Суперлиги Србије

FOTO: FK Partizan

Mladi defanzivac ne samo da je neutralisao sve napade crno-belih, već je preuzeo ulogu golgetera i sa dva precizna udarca glavom doneo „Brđanima“ tri velika i istorijska boda.

Utakmica u Humskoj ostaće upamćena po apsolutnoj dominaciji mladog štopera u skok igri, koja je u potpunosti ogolila defanzivne propuste domaće ekipe.

Đoković je mrežu crno-belih načeo u 34. minutu. Kapiten gostiju Marko Docić izveo je teledirigovan slobodan udarac sa leve strane, a Đoković je pobegao svom čuvaru Zekoviću i sa pet metara zakucao loptu iza leđa Marka Miloševića.

Kada se očekivao odlazak na odmor, u sudijskoj nadoknadi prvog dela igre (45+2. minut), usledio je novi šok za domaće navijače. Uroš Nikolić je izveo korner, a scenario je bio identičan – Đoković je ponovo bio najviši u skoku i matirao golmana crno-belih za ispostaviće se konačnih 2:0.

U drugom poluvremenu, Partizan je pokušao da izvrši pritisak preko Erika Kozjeka i Zubairua, ali je Đoković besprekorno komandovao odbranom Čukaričkog. Uz nekoliko briljantnih intervencija golmana Vladana Čarapića, tim sa Banovog brda je rutinski priveo meč kraju.





 

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