Politika

"VUČIĆ JE DANAS U CENTRALI STRANKE" Brnabić: Otišao je da radi, nije se sakrio

В. Н.

26. 10. 2026. u 13:05

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ANA Brnabić gostovala je na Informer televiziji, gde je govorila o rezultatima izbora.

ВУЧИЋ ЈЕ ДАНАС У ЦЕНТРАЛИ СТРАНКЕ Брнабић: Отишао је да ради, није се сакрио

Foto: printskrin RTS

- Vučić nas je pozvao je u kancelariju, u centrali stranke i rekao je: "Potpuno mi je jasno na uzorku da gubimo vlast, nema potrebe da čekamo. Čestitaćemo pobedniku". Sve kao što je najavio. Nismo pobegli. Nećemo bežati. Nismo se uplašili. Nećemo lagati. Nećemo varati narod. Nećemo blokirati ulice. Nećemo nikog maltretirati. Stojim iza Aleksandra Vučića ponosno. I još jednom, dakle, Aleksandar Vučić je danas u stranci, centrali, ustao je čovek, otišao da radi. Nije se sakrio - rekla je Ana Brnabić. 

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