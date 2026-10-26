Stanojević otkrio zašto se vratio u Partizan

U Humskoj je po četvrti put

FOTO: FK Partizan

Kao što su "Novosti" ekskluzivno javile, Aleksandar Stanojević je postao novi trener Partizana - te je u ponedeljak od 13 časova i zvanično promovisan.

Stanojeviću je ovo četvrti mandat u klubu iz Humske, a na pitanje zašto se vratio, rekao je:

- Imao sam neke planove, ali dobio sam telefonski poziv, sedeo sam sa asistentom i pravio planove, ali kad je stigao poziv odavde bio je neki čudan osećaj u meni. Direktor me zamolio da dođem da popričamo. Da ne patetišem, Partizan zove, menjaju se planovi, ovde sam - rekao je Stanojević i dodao:

- Želim da uradim sve što je do mene da izađem iz krize rezultata. Partizan je iznad svih poznastava, to je nešto drugačije. Prihvatio sam poziv, to se desilo u nedelju veče. Jutros sam ustao i mirne glave se dogovorio sa ljudima iz kluba. Znam sve, nema prilagođavanja, imamo meč za dva dana. Spreman sam da uradim ono što je najbolje za nas.