Fudbal

Stanojević otkrio zašto se vratio u Partizan

М.М.

26. 10. 2026. u 13:11 >> 13:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U Humskoj je po četvrti put

Станојевић открио зашто се вратио у Партизан

FOTO: FK Partizan

Kao što su "Novosti" ekskluzivno javile, Aleksandar Stanojević je postao novi trener Partizana - te je u ponedeljak od 13 časova i zvanično promovisan.

Stanojeviću je ovo četvrti mandat u klubu iz Humske, a na pitanje zašto se vratio, rekao je:

- Imao sam neke planove, ali dobio sam telefonski poziv, sedeo sam sa asistentom i pravio planove, ali kad je stigao poziv odavde bio je neki čudan osećaj u meni. Direktor me zamolio da dođem da popričamo. Da ne patetišem, Partizan zove, menjaju se planovi, ovde sam - rekao je Stanojević i dodao:

- Želim da uradim sve što je do mene da izađem iz krize rezultata. Partizan je iznad svih poznastava, to je nešto drugačije. Prihvatio sam poziv, to se desilo u nedelju veče. Jutros sam ustao i mirne glave se dogovorio sa ljudima iz kluba. Znam sve, nema prilagođavanja, imamo meč za dva dana. Spreman sam da uradim ono što je najbolje za nas.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HOROR POVREDA U NBA LIGI: Košarkaš Oklahome doživeo jeziv prelom, nije za one sa slabim stomakom (VIDEO)

HOROR POVREDA U NBA LIGI: Košarkaš Oklahome doživeo jeziv prelom, nije za one sa slabim stomakom (VIDEO)