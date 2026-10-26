KINA U PROBLEMU: Stižu mere za "potpuno i strogo samoupravljanje"
KOMUNISTIČKA partija Kine danas je započela četvorodnevni sastanak visokih zvaničnika, usmeren na donošenje konkretnih mera za "potpuno i strogo unutrašnje upravljanje partijom", dok predsednik Si Đinping nastoji da učvrsti svoju vlast i nametne ideološko jedinstvo.
Si je upoznao Centralni komitet sa nacrtom dokumenta koji se, prema navodima državne novinske agencije, bavi izazovima sa kojima se Partija suočava, uključujući jačanje upravljačkih kapaciteta i borbu protiv korupcije, pitanje koje je predsednik posebno isticao tokom svog mandata.
Sprovođenje ključnih odluka i planova Centralnog komiteta ne sme se svesti na praznu retoriku, navodi se u komentaru jedne kineske novinske agencije.
- Od ključnog je značaja unaprediti institucionalna pravila i propise kako bi se zatvorile pravne rupe, ojačali zaštitni mehanizmi i osigurala njihova efikasna primena - ističe se u tekstu.
Centralni komitet će od danas do četvrtka održati sastanak zatvoren za javnost.
Reč je o petom takvom sastanku od formiranja aktuelnog saziva 2022. godine, zbog čega se on naziva Peti plenum.
Analitičari procenjuju da bi ovo mogao biti poslednji veliki skup partije pre promena u rukovodstvu 2027. godine, kada se očekuje da će Si zadržati vodeću poziciju i u četvrtom mandatu.
Poslednjih godina, kineski predsednik je predvodio antikorupcijsku kampanju koja je dovela do uklanjanja stotina visokih zvaničnika i najviših generala, pa čak i njegovih nekadašnjih saveznika.
Kritičari tvrde da čistke, naročito one usmerene na najviše redove oružanih snaga, destabilizuju vojsku i narušavaju njenu borbenu gotovost.
Partija je, međutim, ovu kampanju predstavila kao neophodnu i obnovujuću, izjavljujući da vojska mora doživeti preporod, poput feniksa, te da se "mora okupati u plamenu kako bi ponovo bila kaljena".
U komentaru novinske agencije, borba protiv korupcije ističe se kao dokaz "kontinuiranog i sistematskog" samopregnuća, čiji je cilj da se "osigura da se zvaničnici ne usuđuju, ne mogu ili ne žele da se upuste u korupciju".
- Za globalne investitore i kreatore politika, ovo ukazuje na veću predvidljivost - navodi se u tekstu, uz objašnjenje da Kina takođe stvara transparentnije okruženje za međunarodnu saradnju, u kojem lične zasluge i vladavina prava imaju prednost nad vezama i mitom.
(Index.HR)
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