MAJSTOR VAM NAPRAVIO ŠTETU, A NEĆE DA PLATI: Evo kako i bez potpisanog ugovora možete da tražite odštetu

MAJSTOR vam je napravio štetu u stanu tokom renoviranja ili popravke? Saznajte ko je dužan da plati popravku, kako se dokazuje odgovornost i šta možete da uradite ako majstor odbija da nadoknadi štetu.

Foto: Phovoi R. / Panthermedia / Profimedia

Angažovali ste majstora da popravi slavinu, zameni instalacije ili postavi pločice, a nakon njegovog odlaska shvatite da je nastala nova šteta. Ko plaća popravku, šta ako majstor odbija odgovornost i možete li da tražite naknadu čak i ako niste potpisali ugovor?

Ovakve situacije mogu da naprave ozbiljan trošak za domaćinstvo. Puknuta cev može da ošteti parket i nameštaj, pogrešno izvedeni električarski radovi kućne uređaje, a nepažljivo postavljanje pločica da dovede do dodatnih radova i novih računa.

Ipak, činjenica da je šteta nastala tokom radova ne znači automatski da je majstor odgovoran za sve što se dogodilo.

Važno je utvrditi kako je šteta nastala, šta je bilo dogovoreno i da li je izvođač postupao u skladu sa pravilima struke.

Kada majstor mora da nadoknadi štetu?

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, lice koje drugome prouzrokuje štetu može biti dužno da je nadoknadi, pod uslovima propisanim zakonom.

Kod angažovanja majstora posebno je važno da li je posao izveden pravilno, da li je izvođač postupao pažljivo i postoji li veza između njegovog rada i nastale štete.

Ako vodoinstalater nepravilno spoji cev i zbog toga dođe do curenja vode, ili električar pogrešno poveže instalacije i ošteti uređaj, oštećeni može da zahteva naknadu ako se utvrdi odgovornost izvođača.

Slično važi i za građevinske i završne radove. Ako majstor tokom renoviranja ošteti parket, vrata ili nameštaj koji nije trebalo da bude zahvaćen radovima, važno je utvrditi okolnosti događaja i obim štete.

Odgovornost se, međutim, procenjuje od slučaja do slučaja. Ako je šteta nastala zbog prethodno neispravnih instalacija, dotrajalosti materijala ili okolnosti na koje izvođač nije mogao da utiče, procena može biti drugačija.

Zakon o obligacionim odnosima predviđa da naknada materijalne štete, zavisno od okolnosti, može podrazumevati vraćanje u prethodno stanje ili isplatu novčanog iznosa.

Da li imate pravo na naknadu ako niste potpisali ugovor?

Mnogi građani majstora angažuju telefonom, preko preporuke ili na osnovu dogovora postignutog u stanu.

Zbog toga se često postavlja pitanje da li uopšte mogu da traže naknadu ako nemaju potpisan ugovor.

Nepostojanje potpisanog ugovora samo po sebi ne znači da ne možete da ostvarite svoja prava.

Dogovor o poslu može se dokazivati i drugim sredstvima, u zavisnosti od okolnosti. To mogu biti poruke, elektronska pošta, ponuda, predračun, dokaz o uplati, fotografije radova i komunikacija sa majstorom.

Ako ste novac platili na račun, sačuvajte potvrdu o transakciji. Ako je plaćeno gotovinom, račun ili priznanica mogu biti posebno važni.

Ni račun sam po sebi ne dokazuje automatski da je majstor odgovoran za svu nastalu štetu, ali može da pomogne u utvrđivanju ko je pružio uslugu, kada je posao obavljen i koliko je naplaćen.

Kod ozbiljnijih sporova mogu biti potrebni dodatni dokazi, uključujući stručno mišljenje o uzroku i vrednosti štete.

Fotografije, poruke i računi mogu biti presudni

Ako primetite da je majstor napravio štetu, važno je da ne uklanjate sve tragove događaja pre nego što ih dokumentujete, osim kada je hitna intervencija neophodna radi sprečavanja veće štete.

Najpre fotografišite i snimite oštećenja iz više uglova. Ako je došlo do poplave, zabeležite oštećeni parket, zidove, nameštaj i druge posledice, kao i mesto na kojem je voda počela da curi.

Sačuvajte i svu komunikaciju sa izvođačem, uključujući poruke u kojima opisuje šta je trebalo da uradi ili objašnjava kako je do problema došlo.

Korisno je prikupiti:

fotografije i video-snimke oštećenja;

ponudu, predračun ili dogovorenu specifikaciju radova;

račune i dokaze o uplati;

poruke i drugu komunikaciju sa majstorom;

predračun za popravku štete ili račun drugog izvođača;

stručno mišljenje ako je uzrok štete sporan.

Ako postoji opasnost od novog curenja, kratkog spoja ili dodatnog oštećenja imovine, bezbednost i sprečavanje dalje štete imaju prednost. Po potrebi angažujte drugog stručnjaka i dokumentujte stanje pre sanacije, kad god je to bezbedno i izvodljivo.

Šta ako majstor odbija da prizna odgovornost?

Ako izvođač tvrdi da nije kriv, nemojte se oslanjati samo na usmeni razgovor. Pošaljite mu pisani zahtev, na primer elektronskom poštom ili porukom, u kojem ćete opisati šta se dogodilo, kada je posao izveden i koju štetu ste primetili.

Zatražite da se izjasni o događaju i predložite način rešavanja problema. To može biti popravka oštećenja, otklanjanje nedostatka ili naknada opravdanih troškova, u zavisnosti od okolnosti i odgovornosti.

Ako majstor pruža usluge kao registrovani trgovac, a angažovali ste ga kao potrošač, mogu biti relevantna i pravila Zakona o zaštiti potrošača. Taj zakon predviđa obavezu pružanja usluge u skladu sa ugovorom i pravilima struke, kao i određena prava potrošača kada usluga nije saobrazna dogovorenoj.

Ako izvođač odbija da reši problem, sledeći koraci mogu uključivati savetovanje sa organizacijom za zaštitu potrošača, postupak vansudskog rešavanja potrošačkog spora kada su za to ispunjeni uslovi ili obraćanje sudu.

Ako je šteta velika, uzrok nije jasan ili se izvođač i vlasnik stana međusobno optužuju, korisno je potražiti pravni savet pre nego što preduzmete dalje korake.

Možete li da tražite novac za novu popravku?

Ako je zbog odgovornosti majstora potrebno angažovati drugog izvođača da sanira štetu, troškovi popravke mogu biti deo zahteva za naknadu štete.

Na primer, ako je tokom zamene cevi oštećen deo zida i parketa, mogu biti relevantni opravdani troškovi sanacije tih oštećenja. Isto važi za oštećen nameštaj ili druge stvari, pod uslovom da se dokažu šteta, njena visina i osnov odgovornosti.

Zato je korisno pribaviti pisanu procenu troškova od drugog majstora ili firme. Ako je reč o većem iznosu, stručna procena može pomoći da se utvrdi uzrok i obim oštećenja.

Važno je razlikovati štetu nastalu tokom radova od nezadovoljstva samim rezultatom. Ako su pločice postavljene neravno, na primer, može se raditi o nedostatku izvršene usluge. Ako je pritom oštećena i druga imovina, može postojati i zaseban zahtev za naknadu štete.

Ko odgovara ako je majstor angažovao drugog majstora?

Dešava se da vlasnik stana ugovori radove sa jednim izvođačem, a da on zatim angažuje drugu osobu za vodoinstalaterske, električarske ili keramičarske radove.

U takvoj situaciji važno je utvrditi ko je ugovorio posao, ko ga je stvarno izveo i kakav je bio odnos između angažovanih lica.

Zakon o obligacionim odnosima predviđa da izvođač, pod određenim uslovima, odgovara i za osobe koje je angažovao da rade na poslu koji je preuzeo.

Zato činjenica da je štetu neposredno izazvao njegov saradnik ne znači automatski da ugovoreni izvođač nema odgovornost.

Ako su radove naručili vlasnik stana i izvođač, a šteta je nastala i trećem licu, mogu biti relevantna i posebna pravila o odgovornosti naručioca i izvođača. Konkretna odgovornost zavisi od odnosa među učesnicima i okolnosti slučaja.

Kako da se zaštitite pre nego što majstor počne da radi?

Najbolja zaštita počinje pre prvog udarca čekićem. Za veće radove tražite pisanu ponudu u kojoj su navedeni obim posla, cena, materijal, rokovi i način plaćanja.

Dogovorite i kako će se odobravati dodatni radovi, jer neplanirani zahvati mogu znatno povećati konačan račun. Pre početka renoviranja fotografišite postojeće stanje prostorija, posebno podove, vrata, nameštaj i instalacije u blizini radova.

Kod skupih ili složenih projekata razmotrite detaljniji ugovor, a po potrebi i stručni nadzor.

Ako majstor radi kao registrovani preduzetnik ili firma, proverite podatke o poslovnom subjektu i tražite odgovarajući račun.

To ne garantuje da do problema neće doći, ali može olakšati utvrđivanje ugovornog odnosa i ostvarivanje prava.

Najvažnije je da dogovor, plaćanje i stanje imovine budu dokumentovani. Kada dođe do spora, upravo ti dokazi mogu da naprave razliku između tvrdnje da je šteta nastala i mogućnosti da se utvrdi ko je za nju odgovoran.

(BizPortal)

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