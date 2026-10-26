TRGOVINSKI RAT SE RASPLAMSAVA: Evropa sprema nove barijere za kinesku robu

EVROPSKA unija planira da početkom 2027. uvede dodatna ograničenja uvoza proizvoda iz Kine u sektorima kao što su hemijska industrija, nameštaj i mašine, koja bi mogla da obuhvate uvozne kvote ili carine.

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Evropska komisija mogla bi da predstavi nova ograničenja već u prvom tromesečju 2027. godine, objavio je danas Blumberg, pozivajući se na anonimne upućene izvore,

Cilj novih mera je da se ograniči priliv kineske robe i smanji veliki trgovinski deficit Evropske unije sa Kinom, koji je prošle godine dostigao 360 milijardi evra.

Planirane mere zasnivale bi se na zaštitnim mehanizmima koji omogućavaju ograničavanje uvoza iz pojedinih sektora kada dođe do naglog povećanja isporuka na tržište Unije.

Komisija razmatra mogućnost uvođenja količinskih ograničenja ili carinskih kvota, prema kojima bi se carine naplaćivale na uvoz iznad utvrđenog obima.

Nove mere deo su šireg nastojanja Evropske unije da smanji trgovinski jaz sa Kinom i zaštiti evropsku industriju od jeftine robe.

Evropski proizvođači upozoravaju da rast uvoza ugrožava domaću proizvodnju i radna mesta, dok slab pristup evropskih kompanija kineskom tržištu dodatno otežava trgovinske odnose Brisela i Pekinga.

Planovi još nisu konačni, a ciljani sektori i konkretan oblik ograničenja mogli bi da se promene tokom konsultacija sa državama članicama i Kinom, dodaju izvori njujorške agencije, a prenosi Tanjug.

(Politika onlajn)

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