ZELENSKI NE PRIHVATA VOJNU NEUTRALNOST ZA UKRAJNIU: "Želim da održavam vojsku od 800.000 ljudi, manje ako budemo u NATO"

PREDSEEDNIK Volodimir Zelenski rekao je da Ukrajina treba da održi vojsku od 800.000 ljudi kako bi osigurala svoju bezbednost, dodajući da je veličina Oružanih snaga Ukrajine (OSU) unutrašnje pitanje o kome se neće pregovarati sa Rusijom ili SAD.

Foto: Ian Davidson/Zuma Press/Profimedia

U intervjuu za Alu Mazur, voditeljku emisije TSN.Tižden, Zelenski je rekao da je ključno pitanje kako će se finansirati ukrajinska vojska i kakve će bezbednosne garancije zemlja dobiti kao deo bilo kakvog mirovnog sporazuma.

- Ako budem imao dovoljno sredstava, želim da održavam vojsku od 800.000 ljudi. Ako budemo u NATO-u, taj broj bi mogao biti 800.000 ili manje - rekao je.

Prema rečima Zelenskog, centralno pitanje je ko je spreman da finansira ukrajinske oružane snage.

- I to je moje pitanje za NATO - dodao je.

The American side proposed a ceasefire regime in the Oleshky area starting October 27. Because this cannot be just one day. It will last several days. Humanitarian missions must come there: the Americans, us, and the Russians. The Russians must clear the roads of mines, and we must see this and work on all of it there. I have given the Ombudsman the relevant instructions. We have also spoken with the Security Service and the military. Of course, Russia will do everything to demine the roads in such a way that these people go to Russia and stay there. They are not going to simply set people free. And some people will be evacuated to Ukraine one way or another – to the part we control. The main thing is to free these people from the blockade so they can live. Ideally, they should be able to achieve their goal and evacuate here, to us, to Ukraine, which will provide them with everything they need and support them. From an interview with Alla Mazur for TSN Week on 1+1, as part of the United News telethon. (5/5) — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 25, 2026

Starlink i nastavak razmene obaveštajnih podataka

Zelenski je takođe rekao da je Starlink nastavio sa radom u Ukrajini i da zemlja ponovo dobija neprekidne obaveštajne podatke o balističkim raketama nakon onoga što je opisao kao produktivne razgovore u Oslu.

Rekao je da ukrajinske obaveštajne službe o napadima balističkih raketa sada funkcionišu sa 100% kapaciteta.

- Dijalog između Ukrajine i SAD – koji je postao prilično emotivan – vratio se u funkcionalno stanje. Starlink je ponovo u funkciji (od subote, 24. oktobra, u 5:20 ujutru). Postigli smo pravi ishod; obezbedili smo ono što nam je bilo potrebno. To je bila jedna od komponenti naših razgovora u Oslu - rekao je Zelenski.

Otkrio je da su se tenzije u dijalogu sa Vašingtonom usredsredile na tri glavna pitanja: nedostatak sistema protivvazdušne odbrane, operativna ograničenja Starlinka i ograničenja obaveštajnih podataka koje su dostavljale SAD.

Zelenski je rekao da su dva od tih pitanja sada rešena, iako je obezbeđivanje dodatnih sistema protivvazdušne odbrane i dalje nerešeno.

We are ready for trilateral talks between technical groups, which must yield a concrete result. The Americans asked me, “What specifics do you want?” I said, “Look, can the war end in November during a meeting of the technical group?” Without the leaders, it cannot be fully ended. Okay, if that is not possible, then give us an energy ceasefire, the sea, grain, an all-for-all exchange, or a meeting of leaders. Of course, that is a result. A result is an opportunity. Energy, grain, people – these are concrete things, while a meeting at the level of leaders is an opportunity to have something concrete after our trilateral. This is what we are asking for and proposing. We are not demanding it, but proposing it to the American side. Then that would show seriousness. But if this is just a political trick and Putin is simply saying, “Yes, I’m ready,” because he does not want escalation with America before the elections, then we will see very quickly in November whether it was a trick or not. From an interview with Alla Mazur for TSN Week on 1+1, as part of the United News telethon. (4/5) — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 25, 2026

Zelenski odbacuje neutralnost i ograničenja ukrajinske vojske

Zelenski je takođe govorio o dokumentu koji sadrži američke predloge za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine, a koji je specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof dostavio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Prema rečima Zelenskog, dokument sadrži razne predloge iz Vašingtona, ali je Ukrajina jasno stavila do znanja da dva pitanja nisu predmet pregovora: neutralnost zemlje i ograničenja njenih oružanih snaga.

- Dokument sadrži razne predloge sa američke strane. Tvrdimo da su ključni aspekti ovoga da ne može biti razgovora o tome da naša država usvoji neutralnost, niti može biti razgovora o postavljanju ograničenja ukrajinskoj vojsci - rekao je Zelenski.

Nije otkrio da li su crvene linije Ukrajine eksplicitno navedene u dokumentu, rekavši da ga sporazumi sa SAD sprečavaju da podeli sve detalje.

Međutim, Zelenski je ponovio da Rusija ne može da diktira uslove bezbednosnih garancija Ukrajine.

- Stoga, ograničenja naše vojske i neutralnost Ukrajine nisu predmet diskusije. Pitanje teritorije je 'crvena linija' koja se može rešiti samo na nivou samih lidera. Za nas je ovo uvek bila konstanta oko koje se ne može pregovarati - rekao je on.

- Ipak, Amerikanci često pokreću pitanje teritorije – pitajući šta bismo mi bili spremni da trgujemo u zamenu za određene fundamentalne principe - dodao je Zelenski.

Zelenski je naglasio da Ukrajina ne namerava da se odrekne teritorije, ali da ostaje otvorena za razgovore.

Rekao je da teritorijalna pitanja moraju direktno rešavati lideri, dok bi ostala pitanja mogla da rešavaju tehničke grupe.

- Ako se diskusija tiče teritorijalnog pitanja, ona mora da se odvija na nivou lidera. Ostalim pitanjima trebalo bi da se bave tehničke grupe. Šta podrazumevaju 'ostala pitanja'? Bezbednosne garancije. Na primer, pitanje NATO-a – koje se, naravno, pojavljuje u relevantnim dokumentima i novim predlozima – jedno je od takvih pitanja - rekao je Zelenski.

- Razgovaramo o bezbednosnim garancijama; neko mora da pruži uveravanja da Rusija neće pokrenuti novi čin agresije - dodao je.

Prema rečima Zelenskog, Ukrajina očekuje takve garancije od SAD i Evrope.

Takođe je naglasio da dokument koji je dostavio Vitkof nije plan koji je jednostavno predstavljen Putinu na odobrenje.

- Nije Rusija ta koja donosi odluku; to čine sve uključene strane. Postoje predlozi za diskusiju – uključujući i one sa američke strane – o kojima se razgovara sa nama - rekao je Zelenski.

I would not want us to approach a meeting of the three leaders – Ukraine, the United States, and Russia – having lifted all sanctions on the Russian Federation. This is an important point. Sanctions were imposed for aggression, not for an opportunity to have a chat. So if we say that this is the end of the war, there is a certain order for lifting sanctions. I told the American delegation this because I have had this feeling for quite a long time: when we talk about Russia’s loyalty, we should not buy it at such a price. Because without sanctions, we could find ourselves in a trilateral dialogue where we still do not know what will happen next, but the sanctions have already been lifted. And who will have the strength we had at the beginning of the war to impose all those sanctions again? To bring people together in such a way that we could secure more than 20 sanctions packages around the world. That is why I am very cautious about this. I do not want us to find ourselves at a meeting with Putin without tools – without sanctions, without money, or without frozen assets. Because then, as Mr. Trump said, we really would not have too many cards in our deck. From an interview with Alla Mazur for TSN Week on 1+1, as part of the United News telethon. (3/5) — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 25, 2026

Zelenski predlaže energetsko primirje kao prvi korak ka miru

Na pitanje Mazura šta bi Putin trebalo da uradi da bi pokazao da zaista namerava da okonča rat, Zelenski je kao mogući prvi korak ukazao na energetsko primirje.

- Ovo bi bio signal. Ako se to ne desi, onda ćemo očekivati trilateralni sastanak na nivou lidera - rekao je.

Zelenski veruje da je takav sastanak u kojem bi učestvovali Ukrajina, SAD i Rusija moguć. Međutim, upozorio je da Putinova očigledna spremnost da nastavi pregovore ne garantuje da će Kremlj to i učiniti.

Međutim, on je sugerisao da Moskva možda glumi spremnost za dijalog kako bi izbegla dalju konfrontaciju sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Zelenski je rekao da je prerano suditi o ishodu potencijalnog sastanka lidera pre nego što se on održi.

- Trebalo bi razgovarati o ishodu 'posle' dotičnog sastanka, a ne 'pre' njega. Šta će se tamo odvijati? Kakvi bi eskalativni razvoji mogli nastati na Bliskom istoku? Da li će se ovaj sastanak održati u Abu Dabiju ili možda u Evropi? Videćemo - rekao je.

Zelenski je dodao da ne zna šta je dovelo do Putinove iznenadne promene stava o mirovnim pregovorima.

- Šta je na to uticalo? Ne mogu reći. Možda postoje neki sporazumi između Amerike i Rusije o kojima nisam upoznat - rekao je.

Zelenski je dodao da je Ukrajina spremna da učestvuje u trilateralnim pregovorima u kojima učestvuju tehničke grupe, ali je naglasio da razgovori moraju dati konkretne rezultate.

Podsetio je da je američka strana pitala koje konkretne ishode Ukrajina želi da vidi.

- Amerikanci su me pitali: 'Kakve specifičnosti tražite?' Odgovorio sam: 'Slušajte, da li bi rat mogao da se završi u novembru tokom sastanka tehničke grupe?' Bez prisustva lidera, to neće biti kompletno rešenje - rekao je Zelenski.

Zatim je izneo nekoliko alternativa koje bi mogle dovesti do opipljivog napretka čak i bez sveobuhvatnog mirovnog sporazuma.

- Dobro – ako to nije na stolu, onda hajde da napravimo 'energetsko primirje', da se pozabavimo pomorskom situacijom i izvozom žitarica, da sprovedemo razmenu zarobljenika 'svi za sve' ili da održimo sastanak lidera. To, nesumnjivo, predstavlja rezultat. Rezultat stvara priliku - dodao je.

Zelenski je dodao da su to bili predlozi izneti američkoj strani, a ne zahtevi.

Rekao je da bi u novembru trebalo da postane jasno da li je Putin zaista spreman da pregovara ili samo pravi političke gestove kako bi izbegao eskalaciju tenzija sa Vašingtonom pre izbora.

Our conversation with the American side in Oslo was accompanied by three challenges. These were the shortage of air defense, restrictions on Starlink/Starshield, and restrictions on intelligence sharing from the United States of America. I am grateful to the Americans and our team that two of these issues – intelligence and Starlink/Starshield – have been resolved as of today. The issue of air defense remains. There is progress on missiles for Patriot systems, but things are moving very slowly. More slowly than Russian missiles fly. You cannot say, “Yes, we will give the missiles to you,” and then not deliver them for a month or two. It simply does not work that way. From an interview with Alla Mazur for TSN Week on 1+1, as part of the United News telethon. (1/5) — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 25, 2026

- A ako je ovo samo politički trik – ako Putin jednostavno kaže 'Da, spreman sam' zato što želi da izbegne eskalaciju sa Amerikom pre izbora – vrlo brzo ćemo u novembru saznati da li je to bila prevara ili ne - rekao je Zelenski.

SAD predlažu privremeni prekid vatre u Oleškom

Zelenski je takođe rekao da su SAD predložile prekid vatre u oblasti Oleškog, koji počinje u utorak, 27. oktobra , i traje nekoliko dana kako bi se olakšala humanitarna misija.

Prema predlogu, predstavnici Ukrajine, SAD i Rusije bi otputovali u to područje. Od ruskih snaga bi se očekivalo da očiste puteve od mina, dok bi Ukrajina verifikovala rad i sprovela neophodne mere.

Zelenski je rekao da je izdao konkretna uputstva ukrajinskom ombudsmanu i da se vlada konsultovala i sa Službom bezbednosti Ukrajine (SBU) i vojskom.

Međutim, upozorio je da bi Rusija mogla da očisti puteve na način koji usmerava ljude ka teritoriji koju kontroliše Rusija, umesto da im dozvoli da slobodno odu.

Zelenski je rekao da će neki ljudi ipak biti evakuisani na teritoriju pod kontrolom Ukrajine.

- Glavno je da se ovi ljudi odblokiraju kako bi mogli da žive. Idealno bi bilo da mogu da stignu do svog cilja i da budu evakuisani ovde – kod nas, u Ukrajinu - rekao je on.

(Kijev post)