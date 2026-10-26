ZELENSKI NE PRIHVATA VOJNU NEUTRALNOST ZA UKRAJNIU: "Želim da održavam vojsku od 800.000 ljudi, manje ako budemo u NATO"
PREDSEEDNIK Volodimir Zelenski rekao je da Ukrajina treba da održi vojsku od 800.000 ljudi kako bi osigurala svoju bezbednost, dodajući da je veličina Oružanih snaga Ukrajine (OSU) unutrašnje pitanje o kome se neće pregovarati sa Rusijom ili SAD.
U intervjuu za Alu Mazur, voditeljku emisije TSN.Tižden, Zelenski je rekao da je ključno pitanje kako će se finansirati ukrajinska vojska i kakve će bezbednosne garancije zemlja dobiti kao deo bilo kakvog mirovnog sporazuma.
- Ako budem imao dovoljno sredstava, želim da održavam vojsku od 800.000 ljudi. Ako budemo u NATO-u, taj broj bi mogao biti 800.000 ili manje - rekao je.
Prema rečima Zelenskog, centralno pitanje je ko je spreman da finansira ukrajinske oružane snage.
- I to je moje pitanje za NATO - dodao je.
Starlink i nastavak razmene obaveštajnih podataka
Zelenski je takođe rekao da je Starlink nastavio sa radom u Ukrajini i da zemlja ponovo dobija neprekidne obaveštajne podatke o balističkim raketama nakon onoga što je opisao kao produktivne razgovore u Oslu.
Rekao je da ukrajinske obaveštajne službe o napadima balističkih raketa sada funkcionišu sa 100% kapaciteta.
- Dijalog između Ukrajine i SAD – koji je postao prilično emotivan – vratio se u funkcionalno stanje. Starlink je ponovo u funkciji (od subote, 24. oktobra, u 5:20 ujutru). Postigli smo pravi ishod; obezbedili smo ono što nam je bilo potrebno. To je bila jedna od komponenti naših razgovora u Oslu - rekao je Zelenski.
Otkrio je da su se tenzije u dijalogu sa Vašingtonom usredsredile na tri glavna pitanja: nedostatak sistema protivvazdušne odbrane, operativna ograničenja Starlinka i ograničenja obaveštajnih podataka koje su dostavljale SAD.
Zelenski je rekao da su dva od tih pitanja sada rešena, iako je obezbeđivanje dodatnih sistema protivvazdušne odbrane i dalje nerešeno.
Zelenski odbacuje neutralnost i ograničenja ukrajinske vojske
Zelenski je takođe govorio o dokumentu koji sadrži američke predloge za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine, a koji je specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof dostavio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.
Prema rečima Zelenskog, dokument sadrži razne predloge iz Vašingtona, ali je Ukrajina jasno stavila do znanja da dva pitanja nisu predmet pregovora: neutralnost zemlje i ograničenja njenih oružanih snaga.
- Dokument sadrži razne predloge sa američke strane. Tvrdimo da su ključni aspekti ovoga da ne može biti razgovora o tome da naša država usvoji neutralnost, niti može biti razgovora o postavljanju ograničenja ukrajinskoj vojsci - rekao je Zelenski.
Nije otkrio da li su crvene linije Ukrajine eksplicitno navedene u dokumentu, rekavši da ga sporazumi sa SAD sprečavaju da podeli sve detalje.
Međutim, Zelenski je ponovio da Rusija ne može da diktira uslove bezbednosnih garancija Ukrajine.
- Stoga, ograničenja naše vojske i neutralnost Ukrajine nisu predmet diskusije. Pitanje teritorije je 'crvena linija' koja se može rešiti samo na nivou samih lidera. Za nas je ovo uvek bila konstanta oko koje se ne može pregovarati - rekao je on.
- Ipak, Amerikanci često pokreću pitanje teritorije – pitajući šta bismo mi bili spremni da trgujemo u zamenu za određene fundamentalne principe - dodao je Zelenski.
Zelenski je naglasio da Ukrajina ne namerava da se odrekne teritorije, ali da ostaje otvorena za razgovore.
Rekao je da teritorijalna pitanja moraju direktno rešavati lideri, dok bi ostala pitanja mogla da rešavaju tehničke grupe.
- Ako se diskusija tiče teritorijalnog pitanja, ona mora da se odvija na nivou lidera. Ostalim pitanjima trebalo bi da se bave tehničke grupe. Šta podrazumevaju 'ostala pitanja'? Bezbednosne garancije. Na primer, pitanje NATO-a – koje se, naravno, pojavljuje u relevantnim dokumentima i novim predlozima – jedno je od takvih pitanja - rekao je Zelenski.
- Razgovaramo o bezbednosnim garancijama; neko mora da pruži uveravanja da Rusija neće pokrenuti novi čin agresije - dodao je.
Prema rečima Zelenskog, Ukrajina očekuje takve garancije od SAD i Evrope.
Takođe je naglasio da dokument koji je dostavio Vitkof nije plan koji je jednostavno predstavljen Putinu na odobrenje.
- Nije Rusija ta koja donosi odluku; to čine sve uključene strane. Postoje predlozi za diskusiju – uključujući i one sa američke strane – o kojima se razgovara sa nama - rekao je Zelenski.
Zelenski predlaže energetsko primirje kao prvi korak ka miru
Na pitanje Mazura šta bi Putin trebalo da uradi da bi pokazao da zaista namerava da okonča rat, Zelenski je kao mogući prvi korak ukazao na energetsko primirje.
- Ovo bi bio signal. Ako se to ne desi, onda ćemo očekivati trilateralni sastanak na nivou lidera - rekao je.
Zelenski veruje da je takav sastanak u kojem bi učestvovali Ukrajina, SAD i Rusija moguć. Međutim, upozorio je da Putinova očigledna spremnost da nastavi pregovore ne garantuje da će Kremlj to i učiniti.
Međutim, on je sugerisao da Moskva možda glumi spremnost za dijalog kako bi izbegla dalju konfrontaciju sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.
Zelenski je rekao da je prerano suditi o ishodu potencijalnog sastanka lidera pre nego što se on održi.
- Trebalo bi razgovarati o ishodu 'posle' dotičnog sastanka, a ne 'pre' njega. Šta će se tamo odvijati? Kakvi bi eskalativni razvoji mogli nastati na Bliskom istoku? Da li će se ovaj sastanak održati u Abu Dabiju ili možda u Evropi? Videćemo - rekao je.
Zelenski je dodao da ne zna šta je dovelo do Putinove iznenadne promene stava o mirovnim pregovorima.
- Šta je na to uticalo? Ne mogu reći. Možda postoje neki sporazumi između Amerike i Rusije o kojima nisam upoznat - rekao je.
Zelenski je dodao da je Ukrajina spremna da učestvuje u trilateralnim pregovorima u kojima učestvuju tehničke grupe, ali je naglasio da razgovori moraju dati konkretne rezultate.
Podsetio je da je američka strana pitala koje konkretne ishode Ukrajina želi da vidi.
- Amerikanci su me pitali: 'Kakve specifičnosti tražite?' Odgovorio sam: 'Slušajte, da li bi rat mogao da se završi u novembru tokom sastanka tehničke grupe?' Bez prisustva lidera, to neće biti kompletno rešenje - rekao je Zelenski.
Zatim je izneo nekoliko alternativa koje bi mogle dovesti do opipljivog napretka čak i bez sveobuhvatnog mirovnog sporazuma.
- Dobro – ako to nije na stolu, onda hajde da napravimo 'energetsko primirje', da se pozabavimo pomorskom situacijom i izvozom žitarica, da sprovedemo razmenu zarobljenika 'svi za sve' ili da održimo sastanak lidera. To, nesumnjivo, predstavlja rezultat. Rezultat stvara priliku - dodao je.
Zelenski je dodao da su to bili predlozi izneti američkoj strani, a ne zahtevi.
Rekao je da bi u novembru trebalo da postane jasno da li je Putin zaista spreman da pregovara ili samo pravi političke gestove kako bi izbegao eskalaciju tenzija sa Vašingtonom pre izbora.
- A ako je ovo samo politički trik – ako Putin jednostavno kaže 'Da, spreman sam' zato što želi da izbegne eskalaciju sa Amerikom pre izbora – vrlo brzo ćemo u novembru saznati da li je to bila prevara ili ne - rekao je Zelenski.
SAD predlažu privremeni prekid vatre u Oleškom
Zelenski je takođe rekao da su SAD predložile prekid vatre u oblasti Oleškog, koji počinje u utorak, 27. oktobra , i traje nekoliko dana kako bi se olakšala humanitarna misija.
Prema predlogu, predstavnici Ukrajine, SAD i Rusije bi otputovali u to područje. Od ruskih snaga bi se očekivalo da očiste puteve od mina, dok bi Ukrajina verifikovala rad i sprovela neophodne mere.
Zelenski je rekao da je izdao konkretna uputstva ukrajinskom ombudsmanu i da se vlada konsultovala i sa Službom bezbednosti Ukrajine (SBU) i vojskom.
Međutim, upozorio je da bi Rusija mogla da očisti puteve na način koji usmerava ljude ka teritoriji koju kontroliše Rusija, umesto da im dozvoli da slobodno odu.
Zelenski je rekao da će neki ljudi ipak biti evakuisani na teritoriju pod kontrolom Ukrajine.
- Glavno je da se ovi ljudi odblokiraju kako bi mogli da žive. Idealno bi bilo da mogu da stignu do svog cilja i da budu evakuisani ovde – kod nas, u Ukrajinu - rekao je on.
(Kijev post)
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