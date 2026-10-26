"STOJIM IZA ALEKSANDRA VUČIĆA PONOSNO" Brnabić: Nismo pobegli, nećemo bežati, nismo se uplašili

VRŠILAC dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić gost je emisije "Kolegijum" na Informer TV, gde govori o daljim potezima i budućoj političkoj borbi nakon jučarašnjih izbora.

Foto: printscreen/instagram/brnabic.a

Ana Brnabić o sinoćnjem incidentu

- Ja sam krenula iz centrale stranke i vozili smo, mislim, normalno. I onda sam čula da oni dobacuju, kukavice, i ove ostale uvrede, desetak ih je bilo, dobacivali su mi "kukavice" - rekla je na početku Brnabić, pa nastavila:

- "Dobro veče, izvolite, ako imate šta da kažete, recite mi". Samo sam rekla: "Recite mi u lice sve što imate da kažete". Što vređate ljude? - rekla je Ana o incidentu.

O rezultatima izbora

- Vučić nas je pozvao je u kancelariju, u centrali stranke i rekao je: "Potpuno mi je jasno na uzorku da gubimo vlast, nema potrebe da čekamo. Čestitaćemo pobedniku". Sve kao što je najavio. Nismo pobegli. Nećemo bežati. Nismo se uplašili. Nećemo lagati. Nećemo varati narod. Nećemo blokirati ulice. Nećemo nikog maltretirati. Stojim iza Aleksandra Vučića ponosno. I još jednom, dakle, Aleksandar Vučić je danas u stranci, centrali, ustao je čovek, otišao da radi. Nije se sakrio - rekla je Ana.

O medijima u Srbiji

- Vlast Aleksandra Vučića za 14 godina. Ni jednom mediju nije dlaka s glave falila. Nijedan urednik nije tužen. Ni jedna televizija ne da nije zabranjena, nego nije kažnjena. Vučić je praktično stvorio uslove da se otvori N1, kao afilijet CNN-a u Srbiji - rekla je Ana.

O budućnosti Srbije

- Žao mi je i infrastrukturnih projekata koji će stati. Žao mi je i dinara koji će koji devalvirati. Pozitivno u svemu ovome i što mi je drago je što će ljudi videti kakva je to bila laž i prevara - rekla je Brnabićeva.

- Tek će oni sada videti šta je Srpska napredna stranka. Zato što će videti da mi nikada nismo bili interesna grupacija. Moram da kažem da jedva čekam da sednemo u poslaničke klupe. To će da bude istorijski jaka poslaniča klupa. Ovo je sada borba za Srbiju - rekla je Ana.

O sankcijama Rusiji

- Slažemo da će prvi domaći zadatak biti sankcije Rusiji i konfiskaciji NIS-a. A šta je sledeće? Pa ne znam. Videćemo. Oni će biti vlada koja će direktno primati naredbe Dakle, oni ne moraju baš mnogo da se pitaju šat će da rade. Nisu ovi džabe investirali - rekla je Ana.

- Tek će oni sada videti šta je Srpska napredna stranka. Zato što će videti da mi nikada nismo bili interesna grupacija. Moram da kažem da jedva čekam da sednemo u poslaničke klupe. To će da bude istorijski jaka poslaniča klupa. Ovo je sada borbu za Srbiju - rekla je Ana.

"Vučić je promenio svest ljudi"

- Ja mislim da je Vučiću na kraju uspešnost došla glave. I da mu je došla glave to što su ljudi konačno stigli do tih nekih 1.000 evra prosečne plate. Mislim da je on promenio svest ljudi mnogo više nego svi ovi razni filozofi. Mislim da je on promenio svest ljudi - rekla je Ana.

Obratila se profesoru Pravog fakultete

- Sad sam našla i ovog profesora Pravnog fakulteta u Beogradu, Danila Vukovića. Nema ničega u istoriji Srpske napredne stranke na osnovu čega vi možete zaključiti da ćemo mirno predati vlast. I sada profesora da pitam: "Kad si ti tako pametan. Je l' ovako predaje studentima? Ovako dobar, vrstan poznavalac?" Sramota. Mislim, to vam je bila ta mašinerija - rekla je Ana.