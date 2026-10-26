Ekonomija

DUG EU IDE KA BILION EVRA: Evropi preti finansijski pritisak, a najveći problem tek dolazi

В. Н.

26. 10. 2026. u 12:18

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DUG Evropske unije (EU) mogao bi da dostigne bilion evra do kraja 2027. godine, dok će u predlogu višegodišnjeg budžeta EU za period od 2028. do 2034. godine oko osam odsto sredstava biti potrebno za otplatu duga nastalog kroz program oporavka od pandemije, izjavio je danas predsednik Evropskog revizorskog suda (ECA) Toni Marfi.

ДУГ ЕУ ИДЕ КА БИЛИОН ЕВРА: Европи прети финансијски притисак, а највећи проблем тек долази

Foto: Kateryna Sheviakova / Alamy / Profimedia

- Do kraja 2027. godine govorimo o bilion evra. To je značajan iznos - rekao je Marfi u intervjuu za Raporter, uporedivši situaciju sa ekspres-loncem pod pritiskom.

Prema godišnjem izveštaju Evropskog revizorskog suda o budžetu EU za 2025. godinu, ukupan dug Unije iznosio je 738,9 milijardi evra, u poređenju sa približno 600 milijardi evra godinu ranije.

Reč je prvenstveno o zajedničkom zaduživanju od 750 milijardi evra, dogovorenom 2020. godine u okviru programa „NextGenerationEU“, namenjenog oporavku evropske privrede od posledica pandemije kovida 19.

Marfi je za briselski Raporter upozorio i da članice EU još nisu postigle dogovor o načinu otplate tog duga, dok bi troškovi kamata povezani sa bespovratnom podrškom iz programa u periodu od 2028. do 2034. godine mogli da dostignu 93 milijarde evra.

Prema planu, otplata duga trebalo bi da traje 30 godina, odnosno do 2058. godine, ali još nije utvrđeno kako će biti obezbeđena potrebna sredstva.

Evropska komisija je prvobitno predlagala uvođenje novih izvora prihoda, uključujući namete multinacionalnim kompanijama koje posluju u EU.

Marfi je istakao da će se budući budžet Unije suočiti sa značajnim finansijskim manjkom ukoliko se ne postigne dogovor o novim izvorima prihoda, upozoravajući da će troškovi otplate duga ograničiti mogućnosti finansiranja drugih prioriteta EU.

- Dug je prihvatljiv ako je održiv. Odgovorno upravljanje budžetom zahteva stabilan izvor prihoda za otplatu duga i određenu predvidljivost u pogledu njegovog vraćanja - istakao je Marfi.

(Tanjug)

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