NAJNOVIJI PRESEK: Oglasio se RIK, obrađeno 8.136 biračkih mesta

PREMA preliminarnim rezultatima koje je Republička izborna komisija (RIK) objavila na osnovu 8.136 obrađenih biračkih mesta, na parlamentarnim izborima održanim u nedelju Studentska lista je dobila 2.246.423 glasa, odnosno 52,65 odsto, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 1.673.241 glas, odnosno 39,22 odsto glasova.

Foto: N. Živanović

Lista "Ivica Dačić- Faktor stabilnosti" osvojila je 92.532 glasova, odnosno 2,17 odsto. Izborna lista Rasim Ljajić – Ljudski (SDP – CDP) osvojila je 20.305 glasova, odnosno 0,48 odsto.

Izborna lista ''Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor'' dobila je 34.755 glasova, odnosno 0,81 odsto. Izborna lista ''Usame Zukorlić (SPP) – Pokret za ujedinjenje'' dobila je 11.605 glasova, odnosno 0,27 odsto.

Izborna lista ''Ruska stranka – Srbija u Briksu – Slobodan Nikolić'' dobila je 6.344 glasa, odnosno 0,15 odsto. Izborna lista ''Autentična desnica – dr Miloš Jovanović – odvažno srpski!'' dobila je 38.286 glasova, odnosno 0,9 odsto.

Izborna lista ''Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš'' dobila je 12.041, odnosno 0,28 odsto glasova.

Foto: Printskrin

Izborna lista ''SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka'' dobila je 12.348 glasova, odnosno 0,29 odsto. Izborna lista ''Bogoljub Karić – Pokret snaga Srbije'' dobila je 19.508 glasova, odnosno 0,46 odsto.

Izborna lista ''Liberalno zelena stranka - Za slobodnu i čistiju Srbiju'' dobila je 2.604 glasa, odnosno 0,06 odsto.

Izborna lista ''Biram pravdu – biram budućnost – Koalicija snaga'' dobila je 1.158 glasova, odnosno 0,03 odsto. Izborna lista ''Stranka rusko-srpskog jedinstva – Rusi i Srbi braća zauvek'' dobila je 4.179 glasova, odnosno 0,1 odsto.

Izborna lista ''Ćale ovo je za tebe – Petar Đurić – premijer Srbije'' dobila je 1.950 glasova, odnosno 0,05 odsto. Izborna lista ''Vladimir Gajić – Alternativa za Srbiju - Narodna stranka, Bunt-prava Srbija -'' dobila je 3.610 glasova, odnosno 0,08 odsto.

Izborna lista ''Albanska koalicija'' dobila je 27.664 glasova, odnosno 0,65 odsto. Izborna lista ''Majka Srbija – Gruda'' dobila je 3.144 glasova, odnosno 0,07 odsto.

Prema ovim podacima, na izbore je izašlo 4.269.403 birača, odnosno 68,81 odsto od upisanih birača.

RIK treba da obradi rezultate sa još 257 biračkih mesta.

U raspodeli poslaničkih mandata mogu učestvovati samo izborne liste koje su dobile najmanje tri odsto glasova. Za izborne liste nacionalnih manjina ne važi cenzus od tri odsto, već se primenjuje prirodni prag.

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