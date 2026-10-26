"NORVEŠKA JE POGANA ZEMLJA" Tramp: Ne želim veze s Oslom
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je Norveška pogana zemlja i da ne želi da ima bilo kakve veze s Oslom jer nije dobio Nobelovu nagradu za mir.
Tramp je rekao sinoć tokom predizbornog skupa u Mičigenu da neće sarađivati sa Norveškom jer nije dobio Nobelovu nagradu, iako je, kako je naveo, okončao rat, preneo je Politiko.
Predvodnica venecuelanska opozicije Marija Korina Mačado, koja je dobila Nobelovu nagradu za mir za 2025. godinu uručila je Trampu medalju tokom sastanka u Beloj kući u januaru ove godine.
- A osoba koja ju je dobila, Marija, bila je veoma ljubazna. Rekla je: ‘Ne mogu da verujem da sam je dobila. Ova nagrada treba da pripadne predsedniku Trampu’, a onda mi je dala svoju Nobelovu nagradu za mir. To je bilo tako lepo. Zaista lepo. Neću to zaboraviti. Bilo je veoma lepo - rekao je Tramp.
Nobelov komitet sa sedištem u Oslu dva puta je zaobišao Trampa pri dodeli Nobelove nagrade za mir: 2025. godine nagradu je dodelio Mariji Korini Mačado, a 2026. južnoafričkoj pravnici Navi Pilaj za njene napore u promovisanju mira i međunarodnog prava.
Tramp je više puta izjavljivao da on zaslužuje Nobelovu nagradu za mir jer je, kako tvrdi, sprečio veliki broj sukoba širom sveta.
(Tanjug)
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