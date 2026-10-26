FRONT SE PRELIVA NA GRADOVE: U masovnom napadu na Voronjež stradalo dvoje ljudi, među ranjenima i dete

DVE osobe poginule su u masovnom napadu ukrajinskih oružanih snaga na Voronjež, izjavio je gubernator Voronješke oblasti Aleksandar Gusev.

foto: Dmytro Sheremeta / Alamy / Profimedia

- Dve osobe, muškarci rođeni 1960. i 1973. godine, poginule su, dok je 17 ljudi povređeno. Među povređenima je i jedno dete. Svima se pruža medicinska pomoć - napisao je on na Maksu.

Prema podacima Ruske železnice, među povređenima je i pet putnika iz voza na liniji Anapa–Moskva, prenose RIA Novosti.

U trenutku napada voz se nalazio na stanici "Somovo", a jedan vagon je oštećen.

Požari su izbili na više lokacija u Voronježu, između ostalog u poslovnom centru, stambenoj zgradi, u dva vikend-naselja i u industrijskim preduzećima.

U svim delovima grada zabeležena su oštećenja fasada i prozora.

Takođe, Gusev je napomenuo da je iznad Voronješke oblasti oboreno 113 dronova.

- Tokom protekle noći i ranih jutarnjih sati, dežurne jedinice protivvazdušne odbrane otkrile su i uništile 113 bespilotnih letelica iznad šireg područja Voronježa i okolnih delova oblasti - naglasio je.

Gubernator Voronješke oblasti je naveo da je više od 70 bespilotnih letelica oboreno neposredno iznad Voronježa.

Kao odgovor na postupke protivnika, ruska vojska gađa centre za donošenje odluka, preduzeća i skladišta koje Oružane snage Ukrajine koriste zajedno sa stručnjacima NATO-a.

Ruski vojnici koriste udarne dronove i visokoprecizno oružje dugog dometa, za koje se navodi da može da uništi bilo koji cilj na teritoriji Ukrajine.

(RT Balkan)

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