Društvo

OVO NISTE OČEKIVALI Neverovatan početak novembra - detaljna vremenska prognoza

В. Н.

26. 10. 2026. u 12:34

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NAKON jutra sa kišom, očekuje se razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano, ali i prohladno.

ОВО НИСТЕ ОЧЕКИВАЛИ Невероватан почетак новембра - детаљна временска прогноза

Foto: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

Maksimalna temperatura biće od 10 do 16 stepeni, u Beogradu do 15.

U utorak još hladnije. Na jugu sa kišom, višim planinama sa snegom.

Maksimalna temperatura biće od 8 na jugu do 14 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 11.

U sredu i četvrtak biće promenljivo oblačno i malo toplije, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Petak i subota doneće ponovo oblačnost i hladnije vreme sa kišom, na višim planinama sa snegom.

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Drugi dan vikenda doneće stabilizaciju vremena i osetno toplije vreme, pa će sam početak novembra doneti sunčanije i toplije vreme, uz temperature oko 15 stepeni, a 1. i 2. novemebra i do 19-20 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, prva dekada novembra doneći Srbiji uglavnom stabilno i ugodno vreme, bez značajnih padavina.

(Telegraf)

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