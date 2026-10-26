OVO NISTE OČEKIVALI Neverovatan početak novembra - detaljna vremenska prognoza

NAKON jutra sa kišom, očekuje se razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano, ali i prohladno.

Foto: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

Maksimalna temperatura biće od 10 do 16 stepeni, u Beogradu do 15.

U utorak još hladnije. Na jugu sa kišom, višim planinama sa snegom.

Maksimalna temperatura biće od 8 na jugu do 14 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 11.

U sredu i četvrtak biće promenljivo oblačno i malo toplije, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Petak i subota doneće ponovo oblačnost i hladnije vreme sa kišom, na višim planinama sa snegom.

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Drugi dan vikenda doneće stabilizaciju vremena i osetno toplije vreme, pa će sam početak novembra doneti sunčanije i toplije vreme, uz temperature oko 15 stepeni, a 1. i 2. novemebra i do 19-20 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, prva dekada novembra doneći Srbiji uglavnom stabilno i ugodno vreme, bez značajnih padavina.

(Telegraf)