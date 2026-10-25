TENISKA BRUKA: Sudije odbile da izađu na teren zbog neisplaćenih plata!

Početak čelendžera u Kaliju obeležio je skandal zbog navodnih dugovanja prema teniskim sudijama, koje su, prema tvrdnjama kolumbijskog komentatora Andresa Vargasa Peraze, odbile da izađu na teren dok im ne bude isplaćen novac za ranije obavljeni posao.

Thomas Dutour / Panthermedia / Profimedia

Prema navodima Vargasa Peraze, sudije su ove sedmice odbile da sude na turniru u teniskom klubu Faraljones, zahtevajući isplatu dugovanja nastalih tokom WTA 125 turnira u Barankilji.

Kolumbijski komentator tvrdi da novac sudijama nije bio isplaćen duže od mesec i po dana, zbog čega su odlučile da obustave rad. Kako navodi, dugovanja su na kraju izmirena pojedinačnim isplatama, nakon čega su sudije izašle na teren i takmičenje je moglo da se nastavi.

Kritike na račun organizatora

Vargas Peraza posebno je kritikovao Džana Fontalva, direktora turnira u Kaliju, dovodeći u pitanje podršku sponzora organizatorima uprkos, kako tvrdi, problemima sa isplatama.

Kolumbijski komentator smatra da ovakvi slučajevi narušavaju ugled tenisa u toj zemlji i dovode u pitanje pouzdanost organizacije profesionalnih turnira.

Ipak, važno je naglasiti da ove tvrdnje zasad nisu nezavisno potvrđene. Nema ni zvaničnog saopštenja organizatora ili nadležnih teniskih institucija koje bi potvrdilo sve okolnosti navodnog protesta sudija.

INCREÍBLE. Esta semana se juega el Challenger de Cali en el Club Farallones y los jueces hicieron una especie de ‘huelga’ y no salieron a la cancha hasta que les pagaran deudas del WTA 125 Barranquilla. Al final le pagaron a uno por uno, una deuda de hace más de mes y medio, luego de esto salieron a la cancha. No es posible que esto pase en este tipo de eventos y que las marcas sigan apoyando a Jhan Fontalvo como organizador de torneos ya que las deja mal paradas. El daño que le hace al tenis colombiano es inimaginable, y posa de salvador, pero los que lo conocemos, tenemos claro quién es y sus alcances. — Andres Vargas Peraza (@andresvarperaza) October 21, 2026

Dva turnira u razmaku od nekoliko nedelja

Čelendžer u Kaliju održava se od 19. do 25. oktobra, dok je turnir iz serije WTA 125 u Barankilji odigran od 7. do 13. septembra.

Upravo su dugovanja koja se, prema tvrdnjama kolumbijskog komentatora, odnose na takmičenje u Barankilji dovela do problema na početku turnira u Kaliju.

Ukoliko se navodi o kašnjenju isplata potvrde, ovaj slučaj mogao bi da otvori ozbiljna pitanja o finansijskim obavezama organizatora i uslovima rada ljudi koji učestvuju u realizaciji profesionalnih teniskih turnira.