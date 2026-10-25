TENISKA BRUKA: Sudije odbile da izađu na teren zbog neisplaćenih plata!
Početak čelendžera u Kaliju obeležio je skandal zbog navodnih dugovanja prema teniskim sudijama, koje su, prema tvrdnjama kolumbijskog komentatora Andresa Vargasa Peraze, odbile da izađu na teren dok im ne bude isplaćen novac za ranije obavljeni posao.
Prema navodima Vargasa Peraze, sudije su ove sedmice odbile da sude na turniru u teniskom klubu Faraljones, zahtevajući isplatu dugovanja nastalih tokom WTA 125 turnira u Barankilji.
Kolumbijski komentator tvrdi da novac sudijama nije bio isplaćen duže od mesec i po dana, zbog čega su odlučile da obustave rad. Kako navodi, dugovanja su na kraju izmirena pojedinačnim isplatama, nakon čega su sudije izašle na teren i takmičenje je moglo da se nastavi.
Kritike na račun organizatora
Vargas Peraza posebno je kritikovao Džana Fontalva, direktora turnira u Kaliju, dovodeći u pitanje podršku sponzora organizatorima uprkos, kako tvrdi, problemima sa isplatama.
Kolumbijski komentator smatra da ovakvi slučajevi narušavaju ugled tenisa u toj zemlji i dovode u pitanje pouzdanost organizacije profesionalnih turnira.
Ipak, važno je naglasiti da ove tvrdnje zasad nisu nezavisno potvrđene. Nema ni zvaničnog saopštenja organizatora ili nadležnih teniskih institucija koje bi potvrdilo sve okolnosti navodnog protesta sudija.
Dva turnira u razmaku od nekoliko nedelja
Čelendžer u Kaliju održava se od 19. do 25. oktobra, dok je turnir iz serije WTA 125 u Barankilji odigran od 7. do 13. septembra.
Upravo su dugovanja koja se, prema tvrdnjama kolumbijskog komentatora, odnose na takmičenje u Barankilji dovela do problema na početku turnira u Kaliju.
Ukoliko se navodi o kašnjenju isplata potvrde, ovaj slučaj mogao bi da otvori ozbiljna pitanja o finansijskim obavezama organizatora i uslovima rada ljudi koji učestvuju u realizaciji profesionalnih teniskih turnira.
Preporučujemo
Tuga! Humska zavijena u crno, umro proslavljeni golman Partizana!
25. 10. 2026. u 10:32
Niš srušio Kolubaru u Lazarevcu: Velika pobeda posle dramatične završnice!
25. 10. 2026. u 09:30
Bogdanović blista! Trojkom doneo pobedu Hjustonu
25. 10. 2026. u 08:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Ostoja Mijailovć otkrio koliko je Džabari Parker koštao Partizan!
Partizan je konačno raskinuo saradnju sa Džabarijem Parkerom, a predsednik kluba Ostoja Mijailović je pričajući za Mocart sport otkrio koliko je Amerikanac koštao crno-bele i koliko je njegovo angažovanje bilo finanijski izazovno za crno-bele.
24. 10. 2026. u 13:28
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)