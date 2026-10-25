Tenis

TENISKA BRUKA: Sudije odbile da izađu na teren zbog neisplaćenih plata!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

25. 10. 2026. u 14:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Početak čelendžera u Kaliju obeležio je skandal zbog navodnih dugovanja prema teniskim sudijama, koje su, prema tvrdnjama kolumbijskog komentatora Andresa Vargasa Peraze, odbile da izađu na teren dok im ne bude isplaćen novac za ranije obavljeni posao.

ТЕНИСКА БРУКА: Судије одбиле да изађу на терен због неисплаћених плата!

Thomas Dutour / Panthermedia / Profimedia

Prema navodima Vargasa Peraze, sudije su ove sedmice odbile da sude na turniru u teniskom klubu Faraljones, zahtevajući isplatu dugovanja nastalih tokom WTA 125 turnira u Barankilji.

Kolumbijski komentator tvrdi da novac sudijama nije bio isplaćen duže od mesec i po dana, zbog čega su odlučile da obustave rad. Kako navodi, dugovanja su na kraju izmirena pojedinačnim isplatama, nakon čega su sudije izašle na teren i takmičenje je moglo da se nastavi.

Kritike na račun organizatora

Vargas Peraza posebno je kritikovao Džana Fontalva, direktora turnira u Kaliju, dovodeći u pitanje podršku sponzora organizatorima uprkos, kako tvrdi, problemima sa isplatama.

Kolumbijski komentator smatra da ovakvi slučajevi narušavaju ugled tenisa u toj zemlji i dovode u pitanje pouzdanost organizacije profesionalnih turnira.

Ipak, važno je naglasiti da ove tvrdnje zasad nisu nezavisno potvrđene. Nema ni zvaničnog saopštenja organizatora ili nadležnih teniskih institucija koje bi potvrdilo sve okolnosti navodnog protesta sudija.

Dva turnira u razmaku od nekoliko nedelja

Čelendžer u Kaliju održava se od 19. do 25. oktobra, dok je turnir iz serije WTA 125 u Barankilji odigran od 7. do 13. septembra.

Upravo su dugovanja koja se, prema tvrdnjama kolumbijskog komentatora, odnose na takmičenje u Barankilji dovela do problema na početku turnira u Kaliju.

Ukoliko se navodi o kašnjenju isplata potvrde, ovaj slučaj mogao bi da otvori ozbiljna pitanja o finansijskim obavezama organizatora i uslovima rada ljudi koji učestvuju u realizaciji profesionalnih teniskih turnira.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Znate li koje tri evropske zemlje imaju himnu BEZ TEKSTA?
Panorama

0 0

Znate li koje tri evropske zemlje imaju himnu BEZ TEKSTA?

HIMNA države jednako je važna kao i njena zastava. Premda se s njom ne susrećemo jednako često i većinu njih ne bismo znali prepoznati, himne su odraz nacionalnog ponosa i identiteta. Kao takve, puštaju se u svečanim prilikama kada im valja odati posebnu počast stavom i držanjem.

25. 10. 2026. u 07:45

CRVENI ALARM U LONDONU: Britanija strahuje od ruskog napada - Putin ima nekoliko opasnih aduta? Ranjivi smo, a naši zabijaju glavu u pesak
Svet

0 0

CRVENI ALARM U LONDONU: Britanija strahuje od ruskog napada - Putin ima nekoliko opasnih aduta? "Ranjivi smo, a naši zabijaju glavu u pesak"

RUSIJA bi navodno mogla da iskoristi dronove lansirane s trgovačkih brodova, sabotaže podmorskih kablova i sajber-napade kako bi oslabila britansku odbranu, upozoravaju bezbednosni stručnjaci. Dok se u Londonu ponovo otvara pitanje vojne spremnosti zemlje, bivši komandant britanske vojske Ričard Danat tvrdi da vlada ne preduzima dovoljno kako bi odgovorila na sve izraženiju pretnju iz Moskve. Prema pisanju lista Dejli mejl, zabrinutost raste zbog mogućnosti da ruske operacije, iako isprva ograničene, izazovu širi sukob s NATO-om.

25. 10. 2026. u 11:09

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Verovali ili ne, Danil Medvedev je ovo prvi putu karijeri uradio
Tenis

0 0

Verovali ili ne, Danil Medvedev je ovo prvi putu karijeri uradio

Ruski teniser Danil Medvedev osvojio je titulu na turniru u Almatiju, pošto je u finalu nakon preokreta savladao Gruzina Nikoloza Basilašvilija rezultatom 2:1 u setovima. Ruski as je tako stigao do 25. trofeja u karijeri, ali i ostvario podvig koji mu do sada nije pošao za rukom – prvi put je uspeo da odbrani titulu na nekom turniru.

25. 10. 2026. u 13:14

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac