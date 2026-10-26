PREDUZETNICI, PAŽNJA! Ovo je poslednji rok za zahtev za paušalno oporezivanje u 2027. godini
OBVEZNICI plaćanja poreza na prihode od samostalne delatnosti, koji su u tekućoj godini porez plaćali na oporezivu dobit, mogu zahtev za paušalno oporezivanje za 2027. godinu da podnesu najkasnije do ponedeljka 2. novembra, saopštila je Poreska uprava.
Zahtev se podnosi u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ePorezi. Preduzetnicima koji ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje, rešenje Poreske uprave o odobrenom paušalnom oporezivanju, koje će važiti od 1. januara 2027. godine, biće dostavljeno elektronskim putem u poresko sanduče, na portalu ePorezi.
Iz Poreske uprave napominju da se pravo na paušalno oporezivanje ne može priznati obvezniku koji obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta, obvezniku koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama.
Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati ni obvezniku u čiju delatnost ulažu i druga lica, kao ni onom čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez veći od 6.000.000 dinara.
Pravo na paušalno oporezivanje se ne može priznati ni obveznicima koji su evidentirani kao obveznici poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.
Izuzetno od navedenog, obvezniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu, kao i obvezniku koji vrši proizvodnju i prodaju isključivo sopstvenih proizvoda u okviru obavljanja delatnosti može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.
(Tanjug)
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