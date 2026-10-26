Fiks na Vlahovića i družinu: Bešiktaš mora slaviti kako bi održao korak sa vodećima na tabeli
Bešiktaš u ponedeljak od 19 časova dočekuje Bašakšehir u okviru turske Superlige na "Tuprasu" (17.00), sa željom da se vrati pobedama i sačuva priključak za vodećim ekipama. Gosti stižu u boljem rezultatskom ritmu, ali ih i dalje muče igre na strani.
Bešiktaš zauzima šesto mesto na tabeli sa 15 bodova iz osam utakmica, dok je Bašakšehir na 12. poziciji sa četiri boda manje. Domaći tim nema mnogo prostora za nove kikseve, posebno nakon što je izgubio dva od poslednja tri prvenstvena meča.
Porazi od Ameda rezultatom 3:2 i Trabzonspora sa 2:0 dodatno su zakomplikovali situaciju za crno-bele, koji su između tih susreta savladali Kodžaelispor sa 2:1. Ni evropske obaveze nisu donele željeni rasplet. Bešiktaš je protiv Kristal Palasa u Ligi Evrope odigrao 2:2, nakon što je ispustio prednost i potom uspeo da izbegne poraz uprkos isključenju Umita Akdaga.
Ipak, domaćin ima važan adut, domaći teren. Bešiktaš je dobio sva četiri prvenstvena susreta na stadionu "Tupras" ove sezone, a protiv Bašakšehira će pokušati da nastavi i niz od dve uzastopne pobede u međusobnim duelima.
Gosti, s druge strane, dolaze ohrabreni trijumfom nad Gazijantepom od 2:1, kojim su produžili seriju bez poraza na tri utakmice. Eldor Šomurodov ponovo je imao značajan doprinos, dok je Umut Guneš kasnim pogotkom doneo sva tri boda.
Najveći problem Bašakšehira ostaju gostovanja. Ekipa nije pobedila nijednom na četiri ovosezonska gostovanja u svim takmičenjima, uz tri poraza. Bešiktaš će pokušati da iskoristi tu slabost, ali umor posle evropskog susreta mogao bi da utiče na njegovu igru.
Domaćin ima i kadrovskih problema, pošto su Fabio Mireti i Orkun Kokdžu van stroja zbog povreda, dok je nastup Milota Rašice neizvestan. Kod gostiju se pod znakom pitanja nalaze Žerom Opoku, Kristofer Operi i Edin Višća.
I pored tih problema, verujemo u domaćina, pogotovo u Dušana Vlahovića i verujemo u povratak "crno-belih" na pobedničku stazu.
NAŠ TIP: 1&|1+&2+ (kvota 1.70)
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