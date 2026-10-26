IZBORNI ZEMLJOTRES U BRAZILU! Lula osvojio četvrti mandat, Bolsonaro odbija da prizna poraz

LUIZ Inasio Lula da Silva ponovo je izabran za predsednika Brazila u drugom krugu izbora, saopštila je izborna komisija te zemlje.

foto: Frederico Brasil / imago stock&people / Profimedia + Juan BARRETO / AFP / Profimedia

Lula je u drugom krugu, održanom u nedelju, pobedio Bolsonara i tako obezbedio četvrti predsednički mandat, koji nije uzastopni.

Međutim, njegov protivkandidat, desničarski senator Flavio Bolsonaro, odbija da prizna poraz i najavljuje da će tražiti poništavanje izbora.

Bolsonaro je izjavio da neće priznati Lulinu pobedu, a odluku sudije Vrhovnog suda Brazila Kristijana Zanina da produži glasanje za dva sata ocenio je kao neprihvatljivu, preneo je Rojters.

U prvom krugu izbora, održanom 4. oktobra, Bolsonaro je osvojio 2,2 miliona glasova više od Lule.

Obojica su se tokom karijere suočila sa optužbama za korupciju, pri čemu je Lula proveo više od godinu dana u zatvoru zbog presuda za korupciju koje su kasnije poništene.

U Brazilu je glasanje u potpunosti elektronsko, što znači da se glasovi prebrojavaju brže nego u drugim zemljama.

(RT Balkan)

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