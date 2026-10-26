IZBORNI ZEMLJOTRES U BRAZILU! Lula osvojio četvrti mandat, Bolsonaro odbija da prizna poraz
LUIZ Inasio Lula da Silva ponovo je izabran za predsednika Brazila u drugom krugu izbora, saopštila je izborna komisija te zemlje.
Lula je u drugom krugu, održanom u nedelju, pobedio Bolsonara i tako obezbedio četvrti predsednički mandat, koji nije uzastopni.
Međutim, njegov protivkandidat, desničarski senator Flavio Bolsonaro, odbija da prizna poraz i najavljuje da će tražiti poništavanje izbora.
Bolsonaro je izjavio da neće priznati Lulinu pobedu, a odluku sudije Vrhovnog suda Brazila Kristijana Zanina da produži glasanje za dva sata ocenio je kao neprihvatljivu, preneo je Rojters.
U prvom krugu izbora, održanom 4. oktobra, Bolsonaro je osvojio 2,2 miliona glasova više od Lule.
Obojica su se tokom karijere suočila sa optužbama za korupciju, pri čemu je Lula proveo više od godinu dana u zatvoru zbog presuda za korupciju koje su kasnije poništene.
U Brazilu je glasanje u potpunosti elektronsko, što znači da se glasovi prebrojavaju brže nego u drugim zemljama.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
DRUGI KRUG PREDSEDNIČKIH IZBORA U BRAZILU: Tesna trka između Lule i Bolsonara
25. 10. 2026. u 15:42
Na ovo su Brazilci čekali više od dve decenije
15. 10. 2026. u 17:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)