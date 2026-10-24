POTEZ KOJEM SE NIKO NIJE NADAO: Netanjahu promenio stav o Foklandskim ostrvima

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu naložio je diplomatama da promene zvanični stav Izraela i podrže poziv Argentine na direktne pregovore sa Velikom Britanijom o budućnosti Foklandskih ostrva, uz priznavanje "istorijskih veza" Buenos Ajresa sa tom teritorijom, objavio je danas britanski list Telegraf pozivajući se na diplomatske izvore.

Foto: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

Prema izvorima iz izraelske vlade na koje se poziva britanski Telegraf, priznavanje "istorijskih veza" Argentine sa ostrvima predstavlja značajnu promenu dosadašnjeg stava Izraela, a formulaciju izjave odobrili su najviši nivoi izraelske vlade.

Izraelski zvaničnici naveli su da tu promenu treba posmatrati i u kontekstu bliskih odnosa Netanjahua i argentinskog predsednika Havijera Mileja, koji je tokom rata snažno podržavao Izrael, nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

Prema navodima lista, Netanjahu je promenio stav nakon što je britanski ministar spoljnih poslova Ed Miliband prošlog meseca uveo ekonomske sankcije izraelskim naseljima na Zapadnoj obali.

Taj potez izazvao je diplomatski spor između Londona i Jerusalima, tokom kojeg je britanski konzulat u Jerusalimu sveden na niži diplomatski nivo, a većina osoblja proterana.

Izraelski potez ne predstavlja formalnu podršku argentinskom suverenitetu nad Foklandskim ostrvima, ali bi, prema ocenama Telegrafa, mogao da ukaže na spremnost Tel Aviva da dodatno podrži Buenos Ajres ukoliko Velika Britanija uvede nove sankcije zbog izraelske politike na Zapadnoj obali.

Odnosi Londona i Tel Aviva dodatno su pogoršani nakon što je Velika Britanija prošle godine priznala palestinsku državnost i u septembru uvela sankcije izraelskim naseljima.

Spor se odvija u trenutku kada Argentina pojačava diplomatske napore da promoviše svoje pretenzije na ostrva, nakon što je američki predsednik Donald Tramp u septembru nagovestio da SAD ne bi podržale Veliku Britaniju u eventualnom budućem sukobu oko tog pitanja.

Argentina je, u međuvremenu, pokrenula pravne postupke s ciljem da zaustavi istraživanje nalazišta nafte i gasa severno od Foklandskih ostrva.

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