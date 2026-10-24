Nesreće

PRONAĐENO TELO MUŠKARCA IZ KAZANSKOG POTOKA: Sve ekipe su na terenu

В.Н.

24. 10. 2026. u 16:19

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PRIPADNICI Vatrogasno-spasilačke jedinice Donji Milanovac intervenisale su danas na Kazanskom potoku, gde je pronađena utopljena osoba.

ПРОНАЂЕНО ТЕЛО МУШКАРЦА ИЗ КАЗАНСКОГ ПОТОКА: Све екипе су на терену

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

Prema informacijama nadležnih službi, vatrogasci-spasioci su angažovani kako bi izvukli telo i vode danas popodne, prenosi Telegraf.

Na terenu su dva vatrogasca-spasioca sa jednim vozilom koji su učestvovali u izvlačenju tela.

Trenutno nije poznat identitet nastradale osobe, niti pod kojim okolnostima je došlo do utapanja.

Istraga je u toku. 

(Telegraf)

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