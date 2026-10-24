PRONAĐENO TELO MUŠKARCA IZ KAZANSKOG POTOKA: Sve ekipe su na terenu
PRIPADNICI Vatrogasno-spasilačke jedinice Donji Milanovac intervenisale su danas na Kazanskom potoku, gde je pronađena utopljena osoba.
Prema informacijama nadležnih službi, vatrogasci-spasioci su angažovani kako bi izvukli telo i vode danas popodne, prenosi Telegraf.
Na terenu su dva vatrogasca-spasioca sa jednim vozilom koji su učestvovali u izvlačenju tela.
Trenutno nije poznat identitet nastradale osobe, niti pod kojim okolnostima je došlo do utapanja.
Istraga je u toku.
(Telegraf)
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