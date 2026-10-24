40.000 LJUDI VEĆ RASELJENO, A ODLAZAK SE NASTAVLJA! Palestinske vlasti upozoravaju na dramatičnu eskalaciju (FOTO)
PALESTINSKA uprava upozorila je danas na rizike od aktuelne izraelske eskalacije širom okupirane Zapadne obale, a najnoviji primeri zabeleženi su u Hebronu gde, kako navodi, "mere kolektivnog kažnjavanja uključuju prisilno raseljavanje čitavih naselja, rušenje domova i objekata, kao i blokadu i opsadu palestinskih gradova”.
Ove mere su deo sistematske politike koju sprovodi Izrael širom okupirane Zapadne obale i Pojasa Gaze, navodi se u saopštenju palestinskih vlasti, prenosi palestinska novinska agencija „Vafa” (Wafa).
Od početka 2025. godine, više od 40.000 građana je prisilno raseljeno iz svojih domova, a raseljavanje se nastavlja i danas, dodaje se u saopštenju, piše Al Džazira.
Palestinske vlasti ističu da Izrael snosi punu odgovornost za eskalaciju i pozivaju međunarodnu zajednicu da hitno interveniše i odmah zaustavi Izrael u činjenju daljih zločina na okupiranoj Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze.
Palestinske vlasti navode da ova eskalacija neće doneti ni bezbednost ni mir nikome, te da će njen nastavak samo dodatno podstaći tenzije i dalje zaoštravanje sukoba.
Izraelske odbrambene snage (IDF) pokrenule su sinoć protivterorističku operaciju u Hebronu na Zapadnoj obali, nakon oružanog napada u blizini tog grada, kada su poginula dva vojnika, saopštila je izraelska vojska, navodeći da je cilj akcije pronalaženje i uništavanje terorističke infrastrukture i oružja.
Izraelske snage uhapsile su 15 Palestinaca tokom racija u oblasti Nablusa na okupiranoj Zapadnoj obali i prinudile desetine stanovnika da napuste svoje domove u Hebronu, prenela je palestinska novinska agencija Vafa.
(Tanjug)
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