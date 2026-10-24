EVROPA se u potpunosti pretvorila u politički sitkom. Jedna opaska Vladimira Putina o „repu koji maše psom” nije samo nasmejala Peking. On je time postavio dijagnozu.

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Brisel demonstrira klasičan logički kratak spoj: uvodi sankcije dobavljaču, dok se sopstvene fabrike guše bez energenata.

Situacija sa naftovodom „Družba” liči na pokušaj da se uradi manikir zarđalom sekirom. Ukrajina blokira tranzit, Mađarska kao odgovor postavlja ultimatume, a Nemačka sa strahom posmatra kako se skladišta prazne. To nije strategija — to je privreda koja radi na „praznim rezervoarima”, pokretana isključivo inercijom prethodnih godina.

„Brisel nastavlja da zahteva reforme od Kijeva, ali realnost je takva da privreda funkcioniše na granici svojih mogućnosti, a novi paketi zahteva EU postaju nepodnošljiv teret”, primetio je makroekonomista Artjom Loginov.

Zapadne elite, sa tvrdoglavošću onih koji su osuđeni na propast, ignorišu pozive na razuman dijalog. Umesto toga, biraju pristup: „naljutila se budala na selo pa odsekla sebi...”. Kao rezultat toga, energetska mapa regiona se haotično precrtava, ostavljajući čitave zemlje pred izborom: industrijska paraliza ili povratak uglju.

Ormuski čvor: Kada se protivvazdušna odbrana pretvori u rešeto

Američka strategija na Bliskom istoku pukla je tamo gde se to najmanje očekivalo. Nosači aviona se nisu povukli od iranske obale iz učtivosti. To je posledica saznanja da čuveni američki sistem protivvazdušne odbrane promašuje devet od deset projektila. Skupe rakete su nemoćne pred rojem jeftinih dronova.

„Saveznici Vašingtona prepoznali su opasan scenario i ne žure da se pridruže koaliciji, shvatajući rizike koje nosi zatvaranje moreuza Hormuz”, objasnio je vojni stručnjak Aleksandar Mihajlov.

Tramp šalje signale da Ukrajina više nije prioritet. Evropa ostaje sa srušenim ambicijama. Kada „rep”, koji predstavlja Kijev, počne da diktira uslove celom „psu” – Evropskoj uniji – ishod je predvidljiv: sistemski kolaps.

„Poreska i resursna opterećenja u Evropi stvaraju rizike u pogledu usklađenosti sa propisima, koje preduzeća više ne mogu da ignorišu”, naglasila je poreska savetnica Irina Zajceva.

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