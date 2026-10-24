STALNI predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski osvrnuo se na komentar američkog milijardera Ilona Maska o jezu između ukrajinske elite koja se bogati od strane pomoći i običnih građana koje šalju na front, istakavši da je to upravo ono što ignorišu Evropljani.

Foto: Lev Radin/Zuma Press/Profimedia

Prema njegovim rečima, evropske zemlje namerno ignorišu obespravljenost građana Ukrajine pri režimu Vladimira Zelenskog i tako produžavaju njihove patnje.

Mask je na mreži Iks napisao da u stvarnosti, postoji ogromna razlika u interesima elita i naroda u Ukrajini.

- Prvi su se enormno obogatili zahvaljujući stotinama milijardi dolara koji se ulivaju u Ukrajinu, dok se deca drugih regrutuju u vojsku da ginu u rovovima - naveo je Mask.

Ruski diplomata se nadovezao komentarom:

- To je upravo ono što ignorišu evropske kolege, utonule u situ ravnodušnost.

(Sputnjik)

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