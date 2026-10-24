RUSKI DIPLOMATA PODRŽAO MASKA: "Evropljani namerno ignorišu obespravljenost ukrajinskih građana"
STALNI predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski osvrnuo se na komentar američkog milijardera Ilona Maska o jezu između ukrajinske elite koja se bogati od strane pomoći i običnih građana koje šalju na front, istakavši da je to upravo ono što ignorišu Evropljani.
Prema njegovim rečima, evropske zemlje namerno ignorišu obespravljenost građana Ukrajine pri režimu Vladimira Zelenskog i tako produžavaju njihove patnje.
Mask je na mreži Iks napisao da u stvarnosti, postoji ogromna razlika u interesima elita i naroda u Ukrajini.
- Prvi su se enormno obogatili zahvaljujući stotinama milijardi dolara koji se ulivaju u Ukrajinu, dok se deca drugih regrutuju u vojsku da ginu u rovovima - naveo je Mask.
Ruski diplomata se nadovezao komentarom:
- To je upravo ono što ignorišu evropske kolege, utonule u situ ravnodušnost.
(Sputnjik)
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