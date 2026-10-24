Selektor Srbije saopštio sastav za utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

LONDONSKA policija je danas potvrdila da je primila pismo sa navodima da je otac Megan Markl, supruge princa Harija, predmet istrage policijskih službenika na Filipinima zbog tvrdnji da je u svom domu posedovao materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece, ali da je odlučila da to ne podeli sa drugim policijskim službama, prenosi danas Skaj njuz.