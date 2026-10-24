NAPETO I U PRAGU: Dok su poslanici glasali u 4 ujutru, demonstranti pokušali da upadnu u parlament (VIDEO)
NAKON celonoćne, izuzetno napete sednice praćene incidentima i masovnim protestima ispred zgrade parlamenta, češka vladajuća koalicija (ANO, SPD i Motoristi) usvojila je u subotu ujutru u prvom čitanju predlog o ukidanju televizijske i radio-pretplate.
Na predlog predsednika Skupštine Tomija Okamure (SPD), rasprava je skraćena, opozicioni zahtevi za pauze i odbacivanje zakona su preglasani, a glasanje je održano u neuobičajeno vreme - u 4:36 ujutru.
Sednica je prekinuta u 5:03 i odložena za 3. novembar, dok je predlog zakona upućen odborima na razmatranje.
Dok je u sali trajalo zasedanje uz lupanje o poslaničke klupe i zvižduke, na obližnjem Malostranskom trgu stotine građana demonstrirale su protiv ove odluke. Oko 21:00 čas obezbeđenje je sa skupštinske galerije moralo da izvede desetak građana zbog zviždanja i razvijanja transparenta "Sloboda medijima", a potom je nekoliko desetina demonstranata pokušalo na silu da upadne u zgradu parlamenta, u čemu ih je policija sprečila.
Policija je naknadno privela jednu osobu koja je oko pola sata iza ponoći pokušala da baci kocku kaldrme na zgradu parlamenta.
Opozicija je oštro osudila noćno forsiranje glasanja i način na koji je prekinuta debata. Predsednik ODS-a Martin Kupka nazvao je dešavanja "totalnom svinjarijom" i upitao koaliciju:
- O slobodi i nezavisnosti medija glasaćemo u 4:36. Divota. Ko ide u krađu po mraku? Lopovi slobode i nezavisnosti medija.
Lider pokreta STAN Vit Rakušan ocenio je postupak vlasti kao demonstraciju kukavičluka.
- Pod okriljem mraka u 4:36, kada većina ljudi u ovoj zemlji još uvek spava, vi ste ovo progurali... Ja bih zapamtio ovo vreme: 4:36, 24. 10. U ovom trenutku počeo je kraj vlade Andreja Babiša.
Predsednik Pirata Zdenjek Hržib prelazak na budžetsko finansiranje nazvao je "komunjarskim podržavljenjem i nacionalizacijom", dok je bivši ministar Marijan Jurečka (KDU-ČSL) zamerio premijeru Babišu što o zakonu raspravlja noću, poredeći to sa metodama nekadašnje tajne službe StB, piše blesk.cz.
Sa druge strane, premijer Andrej Babiš (ANO), koji nije prisustvovao jutarnjem glasanju, optužio je opozicione lidere za podsticanje nemira.
- Pozivam opoziciju da prestane da eskalira situaciju u društvu. Nikakav rat za nezavisne medije se ne vodi. Ne vodi se ni borba za demokratiju, niti se sprema bilo kakvo podruštvljavanje ili podržavljenje medija."
Ministar kulture Oto Klempirž (ispred Motorista) istakao je da prelazak na budžetsko finansiranje ne ugrožava nezavisnost medija i da predstavlja legitimnu evropsku praksu, dok je Tomio Okamura (SPD) izjavio da javni servis radi protiv naroda.
- Neverovatno je bezobrazno i nemoralno plaćati za nešto što ne koristim, a što pritom radi protiv mojih interesa, protiv interesa moje zemlje i mog naroda.
Opozicija je najavila nastavak borbe protiv zakona i podnošenje amandmana u drugom i trećem čitanju, kao i u Senatu.
(Telegraf)
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