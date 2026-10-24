RED SUNCA, PA RED OBLAKA: Detaljna vremenska prognoza za prvi dan vikenda, poznato kada nam stižu padavine

OVOG jutra vreme će biti hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, a po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije i sa maglom.

Foto: N. Živanović

Kako navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom dana pretežno sunčano uz visoku oblačnost i slab i umeren jugoistočni vetar koji će na jugu Banata povremeno biti i jak.

Najviša temperatura od 17 do 21 °S.

Uveče i tokom noći u zapadnoj polovini zemlje (u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji) naoblačenje sa kišom uz skretanje vetra na slab i umeren severozapadni.

VREME NAREDNIH DANA

U nedelju pretežno sunčano, a samo će pre podne u zapadnim, centralnim, jugozapadnim i južnim predelima biti umereno do potpuno oblačno.

Prolazno naoblačenje koje će tokom noći na severozapadu zemlje tek ponegde usloviti slabu i kratkotrajnu kišu, u ponedeljak ujutru i pre podne premeštaće se i preko ostalih predela naše zemlje dalje na istok, pa će u ponedeljak posle podne, kao i u utorak i sredu biti pretežno sunčano.

Povećanje oblačnosti i padavine se očekuju u drugoj polovini sledeće sedmice.

Prognozirana dnevna temperatura u većini mesta biće od 15 do 20 °S.

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