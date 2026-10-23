PRVA ŽRTVA RAZORNE OLUJE NA TAJVANU: Za sada 350 povređenih, na snazi vanredno stanje zbog tajfuna "Čampi"

JEDNA osoba je preminula, a 350 je povređeno na Tajvanu nakon udara tajfuna "Čampi", dok spasilačke službe navode da na spiskovima nema nestalih osoba, iako su snažni vetrovi i bujice paralisali saobraćaj širom ostrva.

AP Photo/ Chiang Ying-ying

Prema zvaničnom izveštaju objavljenom u petak u 19.30 časova po lokalnom vremenu, za sada nema prijavljenih nestalih osoba.

Broj povređenih naglo je porastao u odnosu na podatke od pre šest sati, kada je bilo evidentirano 163 obolelih i povređenih građana, prenosi NTD.

Jedina žrtva za sada je muškarac kojeg su u četvrtak odneli jaki jaki talasi sa obale u opštini Ljuću, u južnom okrugu Pingtung. Spasilačke ekipe su uspele da ga izvuku iz vode i prevezu u bolnicu, gde je konstatovana smrt.

Centralna meteorološka uprava Tajvana saopštila je da se tajfun u subotu u ponoć nalazio oko 20 kilometara istočno-severoistočno od grada Ilana, na severoistoku ostrva.

Oluja se trenutno kreće ka severu brzinom od 18 kilometara na čas, sa maksimalnom brzinom vetra koja dostiže 155 kilometara na čas, nakon čega se očekuje skretanje ka severoistoku.

Uraganski vetrovi praćeni obilnim padavinama potpuno su zahvatili Tajvan, kao i arhipelage Penghu i Macu.

AP Photo/ Chiang Ying-ying

Meteorolozi su izdali hitno upozorenje na bujične poplave u planinskim predelima Ilana tokom noći i u subotu, uz visok rizik od pokretanja klizišta i odrona, kao i plavljenja nižih urbanih sredina.

Zbog ekstremnih vremenskih uslova, Uprava za civilno vazduhoplovstvo Tajvana prizemljila je sve domaće avio-linije planirane za petak.

Otkazan je i veliki broj međunarodnih letova, pre svega oni koji povezuju Tajvan sa japanskom prefekturom Okinava, dok je u prekidu i železnički saobraćaj.

Lokalni mediji prenose da je nevreme omelo i pomorske snage koje učestvuju u velikoj zajedničkoj vojnoj vežbi Sjedinjenih Američkih Država i Japana u blizini ostrva, zbog čega je jedan vojni brod bio primoran da promeni plan i raspored uplovljavanja u luku.