IZRAEL ĆE BITI POD BRUTALNIM SANKCIJAMA: Netanjahu se oglasio - NJegovo rešenje je istorijsko
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u petak da Izrael treba da se pripremi za sve veće međunarodne sankcije i da koristi kriptovalute kako bi ih zaobišao.
Ove izjave usledile su manje od nedelju dana pre izbora za Kneset, izraelski parlament.
- Morate da shvatite da bi moglo da dođe do bankarskih sankcija - rekao je Netanjahu u intervjuu za ekonomsku televizijsku mrežu Kanal 10. „Morate da pripremite privredu tako da može da ih zaobiđe… i ja radim na tome.“
Kada je novinar predložio kriptovalute kao moguće rešenje, Netanjahu je potvrdio da bi to mogla da bude jedna od opcija.
Upitan o blokčejnu — decentralizovanom digitalnom sistemu koji ne zavisi od centralnih državnih institucija — Netanjahu je rekao da je i to jedna od mogućnosti i da je zatražio od svojih savetnika da pripreme plan za njegovu primenu.
Kriptovalute mogu da umanje efikasnost finansijskih sankcija stvaranjem alternativnih kanala za plaćanje. Ipak, one ne pružaju potpunu zaštitu, jer se transakcije na mnogim blokčejn mrežama i dalje mogu pratiti.
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