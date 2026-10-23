ALARMANTNO NA SICILIJI: Nakon 12 zemljotresa počela hitna evakuacija (VIDEO)

UPOZORENjE na cunami izdato je za obalne delove Sicilije nakon što je područje Italije pogodila serija od 12 zemljotresa, zbog čega su evakuisane škole, a građani izašli na ulice.

Stefano Pecoraro / Alamy / Profimedia

Najsnažniji potres imao je magnitudu 5,0 i zabeležen je oko 12:20 časova u Tirenskom moru, severozapadno od Eolskih ostrva, saopštio je Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije.

Preostalih 11 potresa imalo je magnitudu veću od 3,0 stepena.

Upozorenje na cunami označeno je narandžastim nivoom, a kao mera predostrožnosti evakuisane su škole u Palermu, glavnom gradu Sicilije, i u oblasti Mesine.

⚠️ #News: un forte #terremoto è appena avvenuto nel Mar Tirreno, al largo della Sicilia e delle Isole Eolie, nella zona della sequenza sismica delle ultime ore. Le prime stime di @GlobalQuakeIT indicano una magnitudo preliminare di 5.2. https://t.co/t2gFce0xkt — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) October 23, 2026

Šef sicilijanske Službe civilne zaštite, Salvo Kočina, naredio je hitno podizanje stepena pripravnosti i pokretanje mera za vanredne situacije u ugroženim opštinama.

Evakuisana je i zgrada suda u Trapani, dok su zabrinuti stanovnici izlazili na ulice.

Prema informacijama, nije bilo prijava o povređenima niti o materijalnoj šteti.

Prvi zemljotres, magnitude 3,3, zabeležen je u 11:04 časova u području Eolskog arhipelaga.

⚠️ UPDATE: An M5.7 earthquake struck the Tyrrhenian Sea off Sicily, Italy, at PM local time. Centered 61 km WNW of Leni at a depth of 10 km, it reportedly caused widespread rolling shaking along coastal areas. Terremoto - Sismo - Temblor - Italy - Sicily - Leni - Palermo - Messina - Trapani — GeoTechWar (@geotechwar) October 23, 2026

Nova serija potresa podsetila je stanovnike na zemljotres magnitude 4,4 koji je u martu 2025. pogodio područje kod Napulja, najjači potres u tom gradu u poslednje četiri decenije.

Tada su kuće pretrpele oštećenja, a u delovima Napulja došlo je i do prekida snabdevanja električnom energijom.

🔵#Sicilia Quattro scosse di terremoto a #Palermo. La più forte, di magnitudo 5, è stata avvertita chiaramente da Palermo a Catania. L’epicentro nel Tirreno meridionale. Evacuate le scuole. A Trapani evacuato il Palazzo di Giustizia. https://t.co/QFcg1DOd9l — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 23, 2026

Jedna osoba povređena je u obližnjem Pozuoliju, nedaleko od epicentra.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Novom Bečeju