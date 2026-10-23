Svet

ALARMANTNO NA SICILIJI: Nakon 12 zemljotresa počela hitna evakuacija (VIDEO)

Jelena Ždralić

23. 10. 2026. u 16:19

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UPOZORENjE na cunami izdato je za obalne delove Sicilije nakon što je područje Italije pogodila serija od 12 zemljotresa, zbog čega su evakuisane škole, a građani izašli na ulice.

АЛАРМАНТНО НА СИЦИЛИЈИ: Након 12 земљотреса почела хитна евакуација (ВИДЕО)

Stefano Pecoraro / Alamy / Profimedia

Najsnažniji potres imao je magnitudu 5,0 i zabeležen je oko 12:20 časova u Tirenskom moru, severozapadno od Eolskih ostrva, saopštio je Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije.

Preostalih 11 potresa imalo je magnitudu veću od 3,0 stepena.

Upozorenje na cunami označeno je narandžastim nivoom, a kao mera predostrožnosti evakuisane su škole u Palermu, glavnom gradu Sicilije, i u oblasti Mesine.

Šef sicilijanske Službe civilne zaštite, Salvo Kočina, naredio je hitno podizanje stepena pripravnosti i pokretanje mera za vanredne situacije u ugroženim opštinama. 

Evakuisana je i zgrada suda u Trapani, dok su zabrinuti stanovnici izlazili na ulice.

Prema informacijama, nije bilo prijava o povređenima niti o materijalnoj šteti.

Prvi zemljotres, magnitude 3,3, zabeležen je u 11:04 časova u području Eolskog arhipelaga.

Nova serija potresa podsetila je stanovnike na zemljotres magnitude 4,4 koji je u martu 2025. pogodio područje kod Napulja, najjači potres u tom gradu u poslednje četiri decenije.

Tada su kuće pretrpele oštećenja, a u delovima Napulja došlo je i do prekida snabdevanja električnom energijom.

Jedna osoba povređena je u obližnjem Pozuoliju, nedaleko od epicentra.

(Kurir)

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