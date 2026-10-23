ALARMANTNO NA SICILIJI: Nakon 12 zemljotresa počela hitna evakuacija (VIDEO)
UPOZORENjE na cunami izdato je za obalne delove Sicilije nakon što je područje Italije pogodila serija od 12 zemljotresa, zbog čega su evakuisane škole, a građani izašli na ulice.
Najsnažniji potres imao je magnitudu 5,0 i zabeležen je oko 12:20 časova u Tirenskom moru, severozapadno od Eolskih ostrva, saopštio je Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije.
Preostalih 11 potresa imalo je magnitudu veću od 3,0 stepena.
Upozorenje na cunami označeno je narandžastim nivoom, a kao mera predostrožnosti evakuisane su škole u Palermu, glavnom gradu Sicilije, i u oblasti Mesine.
Šef sicilijanske Službe civilne zaštite, Salvo Kočina, naredio je hitno podizanje stepena pripravnosti i pokretanje mera za vanredne situacije u ugroženim opštinama.
Evakuisana je i zgrada suda u Trapani, dok su zabrinuti stanovnici izlazili na ulice.
Prema informacijama, nije bilo prijava o povređenima niti o materijalnoj šteti.
Prvi zemljotres, magnitude 3,3, zabeležen je u 11:04 časova u području Eolskog arhipelaga.
Nova serija potresa podsetila je stanovnike na zemljotres magnitude 4,4 koji je u martu 2025. pogodio područje kod Napulja, najjači potres u tom gradu u poslednje četiri decenije.
Tada su kuće pretrpele oštećenja, a u delovima Napulja došlo je i do prekida snabdevanja električnom energijom.
Jedna osoba povređena je u obližnjem Pozuoliju, nedaleko od epicentra.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Novom Bečeju
Preporučujemo
ZEMLjOTRES TRESE ITALIJU: Najjači 5.5 po Rihteru pogodio Siciliju (VIDEO)
23. 10. 2026. u 13:24
TAJFUN RAZORIO TAJVAN: Škole i kancelarije zatvorene, više od 170 povređenih (FOTO)
23. 10. 2026. u 13:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)