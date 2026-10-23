OLUJA PARALISALA JUGOZAPAD ENGLESKE: Britanski premijer upozorava na rizike od poplava

HILjADE domova ostalo je bez struje, a škole su zatvorene nakon što je prva imenovana oluja ove godine pogodila obale Ujedinjenog Kraljevstva.

Foto: Marcin Nowak / Zuma Press / Profimedia

Oluja Ostin donela je teške vremenske prilike delovima jugozapada, pri čemu su na aerodromu Sent Meris na ostrvima Sili u petak ujutru zabeleženi udari vetra od oko 122 km/h. Nešto pre 11 časova pre podne, više od 16.000 domova na jugozapadu bilo je bez struje, prema podacima kompanije "National Grid".

Na desetine škola širom Kornvola bilo je primorano da počne sa radom kasnije, dok neke uopšte nisu ni otvorile svoja vrata.

Narandžasto upozorenje na snazi za vikend

Meteorolozi su izdali dodatno narandžasto upozorenje na vetar koje važi od subote do nedelje, dok se približava druga imenovana oluja ove godine, Boelo.

- Potencijalno se suočavamo sa zimom većih poplava, tako da je reč o prepoznavanju svih tih rizika i preduzimanju mera - upozorio je britanski premijer Endi Bernam obraćajući se novinarima u petak.

Vladina kampanja čiji je cilj da podstakne građane da naprave zalihe hrane i osnovnih potrepština u slučaju višednevnih vanrednih situacija dospela je na naslovne strane tokom noći.

Bernama su pitali da li vlada kaska sa civilnom pripravnošću dok je prisustvovao samitu organizovanom kako bi se izvukle pouke iz rekordnih letnjih šumskih požara.

- Ne. Razgovaramo s građanima o boljoj pripremljenosti zato što živimo u svetu u kojem neočekivani događaji, čini se, postaju sve češći - odgovorio je on.

Watch the moment part of Brighton's West Pier collapses during Storm Austen. More here: https://t.co/rtMP71766n https://t.co/zmwuWFcOGQ — BBC Sussex (@BBCSussex) October 23, 2026

Ujedinjeno Kraljevstvo se suočava sa olujama

Danas smo u situaciji u kojoj se Ujedinjeno Kraljevstvo suočava sa olujama, i naravno da saosećamo sa ljudima koji su trenutno bez struje u Kornvolu. Radi se o tome da jednostavno imate te zalihe u kući kako biste prebrodili takve trenutke [i] razgovaramo o otpornosti. Zato danas i održavamo ovaj samit, zato i objavljujemo ove smernice za javnost, zaključio je premijer.

Iz kompanije "National Grid" saopšteno je da su inženjeri do petka u 8 časova ujutru obnovili snabdevanje električnom energijom za više od 12.000 objekata pogođenih olujom Ostin.

Narandžasto upozorenje britanske meteorološke službe na vetar za Kornvol, Devon i ostrva Sili izdato je u sredu, a stupilo je na snagu u petak u periodu od 1:00 do 10:00 časova.