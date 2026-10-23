NETANHAJU UPOZORAVA: Izrael će uništiti četvrt u Hebronu iz koje su došli napadači

DVA izraelska vojnika poginula su danas u oružanom napadu na kontrolnom punktu u blizini grada Hebrona na Zapadnoj obali, saopštile su Odbrambene snage Izraela (IDF).

Foto: Ronen Zvulun/POOL/Sipa Press/Profimedia

Poginuli su stariji vodnik Ron Jonatan Rojtman (23) iz Aškelona i vodnik Juval Šaj Svilem (20) iz Hod Hašarona, prenosi Tajms of Izrael. Još tri vojnika iz istog bataljona ranjena su u napadu. Oni su zadobili lakše i srednje teške povrede. Dvojica palestinskih napadača ubijena su na licu mesta nakon dvadesetominutne razmene vatre sa izraelskim vojnicima.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da će Izrael uništiti četvrt u Hebronu iz koje su došli napadači koji su izveli današnji napad na Zapadnoj obali.

- Pre svega, preduzćemo korake da uništimo ovo mesto, da ga potpuno promenimo. Ali učićemo i nešto što do sada nije rađeno. Primenćemo uspešan i agresivan model koji smo koristili u izbegličkim kampovima, koji su, u suštini, uporišta terorista - rekao je Netanjahu tokom posete Hebronu, zajedno sa ministrom odbrane Izraelom Kacom.

Nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, Izraelske odbrambene snage su širom Zapadne obale evakuisale stanovnike iz izbegličkih kampova u kojima su delovale terorističke grupe, podseća Tajms of Izrael.

- Upravo to ćemo učiniti i ovde, u četvrti u Hebronu iz koje su teroristi potekli. Evakuisaćemo stanovnike, ići ćemo od kuće do kuće, uklonićemo oružje koje se tamo nalazi, a sva teroristička infrastruktura biće uništena - rekao je Netanjahu.

On je takođe najavio da će Izrael ukloniti objekte izgrađene bez dozvole duž puteva na Zapadnoj obali, navodeći da oni predstavljaju pretnju po njihove snage.

Premijer Izraela dodao je da IDF ima planove za sprovođenje velike operacije na Zapadnoj obali, najveće od kada je Izrael zauzeo tu teritoriju 1967. godine.

-IDF je spreman da je izvede, a mi ćemo odrediti trenutak. Operacija je u pripremi- zaključio je Netanjahu.