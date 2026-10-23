ZELENSKI PLJUNUO KRALJA ŠVEDSKE? Snimak se širi društvenim mrežama (VIDEO)

DOŠLO je do neprijatnog incidenta tokom jučerašnjeg susreta Volodimira Zelenskog i švedskog kralja Karla XVI Gustafa.

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Kako prenosi lokalni list „Aftonbladet”, švedski monarh je odbio da se rukuje sa ukrajinskim liderom. Na snimku se vidi kako ukrajinski lider u više navrata pruža ruku kralju, ali mu je ovaj uzvratio samo usmenim pozdravom, držeći ruke sklopljene.

Prema pravilima bontona, monarh je taj koji prvi pruža ruku prilikom pozdravljanja, ali je Zelenski zanemario ovo pravilo. Njegov potez, učinjen pre nego što je kralj pružio ruku, smatra se kršenjem protokola.

Po svemu sudeći, lider iz Kijeva nije bio upoznat sa ovim pravilima, zbog čega je i pružio ruku monarhu. Štaviše, Zelenski je potom prema kralju napravio gest koji je veoma podsećao na pljuvanje. Na internetu se već vodi rasprava o tome da li je on zaista pljunuo ili je samo nervozno skupio usne. Sudeći prema snimku, do pljuvanja je možda došlo.

Ipak, čini se da Karl XVI Gustaf to nije primetio. A čak i ako jeste, bio je dovoljno učtiv da to ne pokaže.

Inače, kasnije, tokom zajedničkog protokolarnog fotografisanja, političari su se ipak rukovali.

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