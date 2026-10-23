ŠOK U PERSIJSKOM ZALIVU, BRODOVA SAD NI NA HORIZONTU: Amerikanci se povukli na 700 kilometara od Ormuza, Iran se hitno oglasio
KOMANDANT Mornarice Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) izjavio je da američke snage više nisu prisutne u Persijskom zalivu i da su se udaljile 600 do 700 kilometara od Ormuskog moreuza.
- Amerikanci danas nisu prisutni u Persijskom zalivu. Udaljili su se 600 do 700 kilometara od Ormuskog moreuza, a njihovi brodovi više se ne vide u tom području - rekao je Ozamaji, prenosi Tasnim.
- Sjedinjenim Američkim Državama više nema mesta u Ormuskom moreuzu - dodao je on.
Ozamajijeve izjave usledile su nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp optužio Iran da pokušava da podigne cene nafte uoči američkih međuizbora širenjem, kako je rekao, „lažnih vesti“ o eksplozijama mina i napadima na brodove u Ormuskom moreuzu.
Tramp je tvrdio da je količina nafte koja prolazi kroz moreuz sada premašila nivo zabeležen pre rata, navodeći da Iran pribegava različitim merama kako bi podigao cene nafte.
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