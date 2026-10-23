MAKRON SE HITNO OGLASIO POSLE KRVAVOG NAPADA Među ranjenima i devojčica (12): "Ovo je prekretnica, ubijaju zbog boje kože i vere" (VIDEO)

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron ocenio je danas da pucnjava u Ivlinu, u kojoj je poginula jedna, a povređeno više osoba, predstavlja "prekretnicu", navodeći da je reč o napadu počinjenom na osnovu rasističke ideologije.

printskrin/jutjub/ Emmanuel Macron

- To je rasistički teroristički napad. Tako ga je okarakterisalo i Nacionalno tužilaštvo za borbu protiv terorizma, koje je pokrenulo istragu nakon što je jutros jedan čovek ubijen od strane našeg sunarodnika, na temelju rasističke ideologije. Takođe imamo još pet žrtava, među kojima je i dvanaestogodišnja devojčica koja se, dok mi sada razgovaramo, bori za život u bolnici. Ovi ljudi su ciljani isključivo zbog svoje boje kože ili pretpostavljene veroispovesti, i ni zbog čega drugog. To je ono što se danas dogodilo. Zato želim da zahvalim svim bezbednosnim snagama, a posebno jedinici BAC (Brigadi za borbu protiv kriminala) - rekao je on.

Istakao je da je napad velika prekretnica za Francusku.

- Ovo je prekretnica za našu državu. Prekretnica je zato što je ovo prvi put da imamo planirani teroristički akt sa ciljem da se ubijaju naši sugrađani, naša deca, zbog njihove boje kože ili religije koja im se pripisuje - izjavio je francuski predsednik i dodaje:

- Mi nećemo ustuknuti niti imamo šta da popustimo pred idejama koje se uvlače u Republiku i koje opravdavaju ovu vrstu ponašanja. Moramo se boriti protiv samog čina, ali i protiv svih ideja koje stvaraju atmosferu pogodnu za ovakva dešavanja.

Pozvao je građane da "ne spuštaju glavu" i da "se ne plaše".

- Poručujem građanima: ne spuštajte glavu i ne plašite se, izdržaćemo ovo. U ovoj Republici nema mesta za podelu na "jedan tabor protiv drugog". Ključ je u tome da ne mešamo sve i, pre svega, da ne upadnemo u zamku stvaranja sukobljenih strana. U ovakvim trenucima moramo učiniti samo jednu stvar: biti ujedinjeni i podsetiti se ko smo. Ne dozvolimo da nas ovaj teroristički napad podeli. Sada nam je potreban kolektivni zajednički odgovor: ni strah, ni bes, već potpuno zajedništvo - rekao je Makron.

Déclaration depuis Trappes. https://t.co/laKDcT3WTJ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2026

Muškarac (39) pucao je iz automobila na više ljudi u Ivlinu, u zapadnom delu Pariskog regiona, nakon čega je uhapšen u mestu Koanijer, saopštile su francuske vlasti, prenosi televizija BFM.

Prema navodima francuskog Nacionalnog antiterorističkog tužilaštva (PNAT), osumnjičeni Kevin T, belac star 39 godina, nije evidentiran u bazi S, koja obuhvata osobe koje predstavljaju potencijalnu pretnju po nacionalnu bezbednost, ali je poznat policiji zbog ranijih krivičnih dela.

Za sada nije poznat identitet osobe koju je osumnjičeni ubio iz vatrenog oružja, a francuski mediji jedino navode da je reč o 26-godišnjem muškarcu.

U napadu je ranjeno još pet osoba, od kojih su tri teško povređene, među njima i 12-godišnja devojčica.

Osumnjičenog su pripadnici brigade za borbu protiv kriminala (BAC) uhapsili u Koanijeru.

Policija je u njegovom stanu pronašla i improvizovanu eksplozivnu zamku sa plinskim bocama, navode izvori bliski istrazi.