"PENZIJE OD 750 EVRA DO 2030. GODINE" Direktor Fonda PIO dao obećanje

REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje organizovao je danas u Beogradu tribinu sa penzionerima opštine Zvezdara, a direktor PIO Fonda Relja Ognjenović izjavio je da je kroz 80 tribina do sada razgovarano sa više od 20.000 penzionera, pri čemu je evidentirano više od 500 problema sa kojima se oni suočavaju.

Foto: Arne Trautmann / Panthermedia / Profimedia

- U Beogradu danas imamo poslednje dve tribine, na teritoriji opštine Zvezdara i teritoriji opštine Zemun. Očekujem da na tim tribinama bude oko 600 penzionera - rekao je Ognjenović u restoranu AS Lazić.

On je istakao da je kroz dosadašnje tribine evidentirano više od 500 problema sa kojima se penzioneri suočavaju, ali i da su ti problemi uspešno rešeni u 93 odsto slučajeva.

- To je jako veliki procenat i jako sam srećan zbog toga, ali taj broj nam ukazuje da moramo više da razgovaramo sa ljudima i da vrednije radimo, kako bi ove probleme rešavali i institucionalno, a ne samo na ovim našim tribinama gde imamo neposrednu komunikaciju sa penzionerima - istakao je Ognjenović.

Dodaje da će na današnjoj tribini biti predstavljeni rezultati koje je PIO Fond ostvario, ukazujući da je prosečna penzija na teritoriji opštine Zvezdara iznosila oko 30.000 dinara 2012. godine.

- Pokazali smo penzionerima da idemo ka toj prosečnoj penziji od 750 evra do 2030 - rekao je Ognjenović.

Predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić istakao je da opština Zvezda broji više od 35.000 penzionera, sa prosečnom penzijom većom od 73.000 dinara.

- Ove tribine su pokazale da se briga o penzionerima ne može kreirati i voditi iz kancelarija. Mora se razgovarati sa svim penzionerima, čuti kako oni žive i šta to njih tišti u svakodnevnom životu. To nama, kao posrednicima između penzionera i nadležnih državnih institucija, mnogo znači da možemo da oblikujemo naše predloge - rekao je Savić, piše Tanjug.

Događaju je prisustvovao i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali.

(Tanjug)