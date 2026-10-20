NOVI IZLIVI RUSOFOBIJE U EVROPSKOM PARLAMENTU: Kaja Kalas besna zbog Vladimira Putina

RUSKI predsednik Vladimir Putin otvoreno cilja civile i pojačava hibridne napade širom Evrope, izjavila je danas visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Ona je upozorila da eskalacija ruskih napada u Crnom moru ugrožava ljudske živote, regionalnu stabilnost i globalnu bezbednost hrane.

Foto: Tanjug/AP Photo/Harry Nakos

- Rusija ne pobeđuje na bojnom polju u Ukrajini. Umesto toga, Putin otvoreno cilja civile i pojačava hibridne napade u ostatku Evrope - rekla je Kalas u obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta u Strazburu.

Kalas je istakla i značaj bolje razmene obaveštajnih podataka, jačanja odbrambenih kapaciteta i koordinacije sa NATO-om u slučaju ozbiljnih bezbednosnih incidenata. Ona je dodala da EU, u saradnji sa međunarodnim partnerima, uključujući Tursku i Indiju, radi na uspostavljanju aranžmana za slobodu plovidbe u Crnom moru.

- Ukrajina je predložila takav aranžman, dok ga je Rusija odbacila... Diplomatski angažman mora da ide ruku pod ruku sa kontinuiranim pritiskom na Moskvu i podrškom Ukrajini - poručila je Kalas.

Ona je istakla da su rumunski borbeni avioni F-16 u subotu oborili dva drona iznad rumunskih teritorijalnih voda, navodeći da šest napada dronovima za koje se sumnja da su ruski u periodu od deset dana predstavlja opasnu i neprihvatljivu eskalaciju.

- Spasioci i dalje tragaju za sedam mornara nestalih nakon napada dronovima na dva tankera u blizini rumunske obale Crnog mora - navela je Kalas.

Prema njenim rečima, Rusija je od sredine jula pojačala napade na ukrajinske izvozne pravce, zbog čega Ukrajina gubi oko 60 miliona evra dnevno od izvoza. Kalas je podsetila da Ukrajina učestvuje sa oko 15 odsto u svetskom izvozu kukuruza, 10 odsto u izvozu pšenice, 15 do 20 odsto u izvozu ječma i oko 50 odsto u izvozu suncokretovog ulja, dok se oko 90 odsto tih proizvoda transportuje preko Crnog mora.

Ona je upozorila da ruski napadi na ukrajinsku poljoprivrednu infrastrukturu, luke, brodove, granične prelaze i skladišta žitarica ugrožavaju snabdevanje hranom, posebno u Africi, Aziji i na Bliskom istoku.

- Ruski postupci otežavaju ljudima širom sveta da obezbede hranu na svojim stolovima - istakla je šefica evropske diplomatije. Kalas je navela da su globalne cene žitarica dostigle najviši nivo od februara 2023. godine i pozvala na hitno uspostavljanje bezbednog prolaza za civilne i trgovačke brodove u Crnom moru.

Predstavila je tri pravca delovanja EU: očuvanje ukrajinskog pristupa međunarodnim tržištima, jačanje pomorske bezbednosti u Crnom moru i na Dunavu i pojačavanje diplomatskog pritiska na Moskvu.

Prema njenim rečima, izvoz žitarica alternativnim pravcima u okviru inicijative EU "Koridori solidarnosti" povećan je od jula za gotovo dva miliona tona, ali su i ti pravci ugroženi zbog napada na granične prelaze sa Moldavijom, Rumunijom i Poljskom.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO