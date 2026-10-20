AKO OVO RADITE U AUTOBUSU U ENGLESKOJ, SLEDI KAZNA: Svi putnici bi ovo pravilo trebali da znaju
PUTNICI u autobusima u Engleskoj mogli bi da budu kažnjeni sa do 100 funti, odnosno približno 120 evra, ako puštaju glasnu muziku ili na drugi način ometaju ostale putnike.
Predložene mere deo su šireg plana za suzbijanje antisocijalnog ponašanja u javnom prevozu, a njihova primena u autobusima još čeka odobrenje Ministarstva saobraćaja.
Nisu samo glasna muzika i video-snimci problem
Planirane mere odnose se i na druga ponašanja koja narušavaju udobnost i bezbednost putnika, uključujući bacanje smeća, vejpovanje, pretnje i nasilje. Britanske vlasti žele da putovanja javnim prevozom učine prijatnijim, a pokrenuta je i kampanja kojom se putnici pozivaju da poštuju druge i ne puštaju zvuk sa telefona bez slušalica.
Ko će kažnjavati putnike?
Vozači autobusa neće biti zaduženi za sprovođenje novih pravila. Reagovanje na prekršaje trebalo bi da bude posao ovlašćenih službenika i policije. Prema postojećim ovlašćenjima, putnici koji odbiju da prestanu sa nedozvoljenim ponašanjem u određenim okolnostima mogu biti udaljeni iz prevoza ili kažnjeni i većim iznosima.
Da li bi ovakva pravila mogla da stignu u Srbiju?
Za sada nema potvrde da će Srbija uvesti identičan sistem kažnjavanja u autobusima. Ipak, domaći Zakon o javnom redu i miru već predviđa novčane kazne za stvaranje buke na javnom mestu, uključujući korišćenje muzičkih i drugih zvučnih uređaja kada se time narušava javni red i mir. Prema članu 7, kazna za takav prekršaj iznosi od 5.000 do 30.000 dinara, u zavisnosti od okolnosti slučaja, piše Kurir.
(Kurir)
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