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AKO OVO RADITE U AUTOBUSU U ENGLESKOJ, SLEDI KAZNA: Svi putnici bi ovo pravilo trebali da znaju

В. Н.

20. 10. 2026. u 12:07

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PUTNICI u autobusima u Engleskoj mogli bi da budu kažnjeni sa do 100 funti, odnosno približno 120 evra, ako puštaju glasnu muziku ili na drugi način ometaju ostale putnike.

АКО ОВО РАДИТЕ У АУТОБУСУ У ЕНГЛЕСКОЈ, СЛЕДИ КАЗНА: Сви путници би ово правило требали да знају

Foto: Gang Liu / Alamy / Profimedia

Predložene mere deo su šireg plana za suzbijanje antisocijalnog ponašanja u javnom prevozu, a njihova primena u autobusima još čeka odobrenje Ministarstva saobraćaja.

Nisu samo glasna muzika i video-snimci problem

Planirane mere odnose se i na druga ponašanja koja narušavaju udobnost i bezbednost putnika, uključujući bacanje smeća, vejpovanje, pretnje i nasilje. Britanske vlasti žele da putovanja javnim prevozom učine prijatnijim, a pokrenuta je i kampanja kojom se putnici pozivaju da poštuju druge i ne puštaju zvuk sa telefona bez slušalica.

Ko će kažnjavati putnike?

Vozači autobusa neće biti zaduženi za sprovođenje novih pravila. Reagovanje na prekršaje trebalo bi da bude posao ovlašćenih službenika i policije. Prema postojećim ovlašćenjima, putnici koji odbiju da prestanu sa nedozvoljenim ponašanjem u određenim okolnostima mogu biti udaljeni iz prevoza ili kažnjeni i većim iznosima.

Da li bi ovakva pravila mogla da stignu u Srbiju?

Za sada nema potvrde da će Srbija uvesti identičan sistem kažnjavanja u autobusima. Ipak, domaći Zakon o javnom redu i miru već predviđa novčane kazne za stvaranje buke na javnom mestu, uključujući korišćenje muzičkih i drugih zvučnih uređaja kada se time narušava javni red i mir. Prema članu 7, kazna za takav prekršaj iznosi od 5.000 do 30.000 dinara, u zavisnosti od okolnosti slučaja, piše Kurir.

(Kurir) 

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