Svet

SPREMA SE NOVI HAOS U FRANCUSKOJ: Žuti prsluci najavili "drugi čin"

Marta Stojanović

19. 10. 2026. u 12:38

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POKRET "Žutih prsluka" najavio je danas da će u subotu biti održani novi protesti u Francuskoj, a zatim i 31. oktobra i 5. novembra zbog povećanja životnih troškova.

СПРЕМА СЕ НОВИ ХАОС У ФРАНЦУСКОЈ: Жути прслуци најавили други чин

AP Photo/Emma Da Silva

Pokret je najavio da sledi "drugi čin" protesta u Francuskoj, koji su održani u subotu i koji su prerasli u sukobe demonstranata i policije, kao i u pljačke prodavnica, preneo je BFM.

Koordinaciona grupa "Žutih prsluka" objavila je mapu planiranih akcija za iduću subotu koja obuhvata nekoliko desetina već zakazanih okupljanja.

Ta grupa je sinoć, nakon televizijskog obraćanja francuskog predsednika Emanuela Makrona, ocenila da je njegov govor bio prazan i zatražila da predstavnici "Žutih prsluka" budu primljeni u Jelisejskoj palati.

Francuski sindikati su pozvali na štrajk 5. novembra sa zahtevima za veće plate i bolje javne usluge.

(Tanjug)

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