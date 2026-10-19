POVREĐENO 14 POLICAJACA: Nemiri na ulicama Milana, maloletnici i stranci divljaju gradom (VIDEO)
U NASILNIM protestima u Milanu povređeno je 14 policajaca, uhapšene su 32 osobe, a ukupno je privedena 271 osoba, uključujući 220 maloletnika i oko 50 stranaca, javila je danas Ansa, pozivajući se na policijske izvore.
Prema tim izvorima, 174 osobe zadržane su u preventivnom pritvoru.
Oko 2.000 mladih ljudi obučenih u crno upalo je u nedelju popodne, posle nereda u subotu, u nekoliko ulica u centru Milana i na centralni gradski Trg Duomo, pri čemu je razbijeno više izloga, pocepane su table i uništen baštenski nameštaj, javila je "Republika".
Policija je upotrebila suzavac i vodene topove kako bi suzbila nerede, nakon što su izgrednici razbijali izloge prodavnica i palili kante za smeće u blizini Trga Duomo.
Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je da se procenjuju "drugi alati za one koji zloupotrebljavaju demonstracije kako bi sejali haos".
Meloni je rekla da je za danas sazvala sastanak o javnom redu u Palati Kiđi kako bi se analizirala situacija i procenile dalje mere za borbu protiv, kako je navela, "onih koji zloupotrebljavaju legitimne demonstracije da bi širili nasilje i haos".
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
HAOS U MILANU: Demonstranti razbijali izloge i palili ulice, uhapšeno preko 60 osoba (FOTO)
18. 10. 2026. u 22:47
BERLUSKONI DOBIO AERODROM: Malpensa od danas nosi njegovo ime
25. 09. 2026. u 15:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)