Svet

POVREĐENO 14 POLICAJACA: Nemiri na ulicama Milana, maloletnici i stranci divljaju gradom (VIDEO)

Танјуг

19. 10. 2026. u 12:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U NASILNIM protestima u Milanu povređeno je 14 policajaca, uhapšene su 32 osobe, a ukupno je privedena 271 osoba, uključujući 220 maloletnika i oko 50 stranaca, javila je danas Ansa, pozivajući se na policijske izvore.

ПОВРЕЂЕНО 14 ПОЛИЦАЈАЦА: Немири на улицама Милана, малолетници и странци дивљају градом (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Jutjub APT

Prema tim izvorima, 174 osobe zadržane su u preventivnom pritvoru.

Oko 2.000 mladih ljudi obučenih u crno upalo je u nedelju popodne, posle nereda u subotu, u nekoliko ulica u centru Milana i na centralni gradski Trg Duomo, pri čemu je razbijeno više izloga, pocepane su table i uništen baštenski nameštaj, javila je "Republika".

Foto: Printskrin/Jutjub/Forbes Breaking News

Policija je upotrebila suzavac i vodene topove kako bi suzbila nerede, nakon što su izgrednici razbijali izloge prodavnica i palili kante za smeće u blizini Trga Duomo.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je da se procenjuju "drugi alati za one koji zloupotrebljavaju demonstracije kako bi sejali haos".

Meloni je rekla da je za danas sazvala sastanak o javnom redu u Palati Kiđi kako bi se analizirala situacija i procenile dalje mere za borbu protiv, kako je navela, "onih koji zloupotrebljavaju legitimne demonstracije da bi širili nasilje i haos".

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%! Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: Volodimir je najveća prepreka miru
Svet

0 0

"ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%!" Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: "Volodimir je najveća prepreka miru"

DVE godine je bila uz Volodimira Zelenskog kao jedna od njegovih najbližih saradnica. Napisala je knjigu u kojoj mu je pripisala zasluge za vraćanje nade Ukrajini i za to što joj je omogućio da se čuje i njen glas. Julija Mendel sada taj glas koristi kako bi osudila ukrajinskog predsednika, nazivajući ga „najvećom preprekom miru”.

19. 10. 2026. u 11:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!

MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!