POVREĐENO 14 POLICAJACA: Nemiri na ulicama Milana, maloletnici i stranci divljaju gradom (VIDEO)

U NASILNIM protestima u Milanu povređeno je 14 policajaca, uhapšene su 32 osobe, a ukupno je privedena 271 osoba, uključujući 220 maloletnika i oko 50 stranaca, javila je danas Ansa, pozivajući se na policijske izvore.

Foto: Printskrin Jutjub APT

Prema tim izvorima, 174 osobe zadržane su u preventivnom pritvoru.

Oko 2.000 mladih ljudi obučenih u crno upalo je u nedelju popodne, posle nereda u subotu, u nekoliko ulica u centru Milana i na centralni gradski Trg Duomo, pri čemu je razbijeno više izloga, pocepane su table i uništen baštenski nameštaj, javila je "Republika".

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Policija je upotrebila suzavac i vodene topove kako bi suzbila nerede, nakon što su izgrednici razbijali izloge prodavnica i palili kante za smeće u blizini Trga Duomo.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je da se procenjuju "drugi alati za one koji zloupotrebljavaju demonstracije kako bi sejali haos".

Meloni je rekla da je za danas sazvala sastanak o javnom redu u Palati Kiđi kako bi se analizirala situacija i procenile dalje mere za borbu protiv, kako je navela, "onih koji zloupotrebljavaju legitimne demonstracije da bi širili nasilje i haos".

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