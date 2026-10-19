Svet

POSLANICA U TEŠKOM STANJU, VOZILO JE UDARILO ISPRED KANCELARIJE: Sumnja se na atentat, hitno se oglasio premijer Australije (VIDEO)

В.Н.

19. 10. 2026. u 11:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AUSTRALIJSKA poslanica Helen Hejns nalazi se u kritičnom stanju nakon što ju je automobilom udario muškarac (43) ispred njene kancelarije u Vangarati, saopšila je policija.

ПОСЛАНИЦА У ТЕШКОМ СТАЊУ, ВОЗИЛО ЈЕ УДАРИЛО ИСПРЕД КАНЦЕЛАРИЈЕ: Сумња се на атентат, хитно се огласио премијер Аустралије (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks 9News Melbourne

Osumnjičeni je uhapšen na licu mesta, a tokom istrage će biti utvrđeni motivi napada, preneo je australijski ABC Njuz.

Poslanica je prevezena u bolnicu, a prema prvim informacijama zadobila je teške povrede.

Australijski premijer Entoni Albaneze rekao je da se brine zbog napada na Hejns i da joj želi brz oporavak.

- Možemo da imamo razlike. Treba o njima da se raspravlja, ali ne bi trebalo da budu predmet lične ogorčenosti - izjavio je Albaneze.

On je pozivao na snižavanje tenzija u društvu i ocenio da su društvene mreže preplavljene nasilnim diskursom.

- Hejns se prema ljudima odnosi sa poštovanjem. Cenjena je i u parlamentu od strane polsanika širom političkog spektra. U demokratiji nema mesta političkom nasilju - kazao je Albaneze.

Vozač uhapšen, nož pronađen u automobilu

Hejns je povređena oko 15:35 časova po lokalnom vremenu dok je stajala pored prtljažnika svog automobila u ulici Merfi. Udario ju je Tojota Lend Kruzer, nakon čega su prolaznici zadržali vozača do dolaska policije.

Muškarac (43) iz Taravingija je uhapšen, a policija je pronašla nož u njegovom vozilu. Poslanica je zadobila teške povrede i razmatra se transport u Melburn radi daljeg lečenja. Policija još uvek nema informacije o mogućoj daljoj pretnji po javnost i slučaj tretira kao izolovan incident.

Porodica poslanice, majke troje dece, zamolila je javnost da misli na Helen i zahvalila se prolaznicima, zdravstvenim radnicima i policiji na brzoj reakciji.

(Indeks)

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP SVOJIM PLANOM ŠOKIRAO ZAPAD: Ruski gas se vraća u Evropu? Putin trlja ruke, Berlin poručuje: Nikada više!

TRAMP SVOJIM PLANOM ŠOKIRAO ZAPAD: Ruski gas se vraća u Evropu? Putin trlja ruke, Berlin poručuje: "Nikada više!"