POSLANICA U TEŠKOM STANJU, VOZILO JE UDARILO ISPRED KANCELARIJE: Sumnja se na atentat, hitno se oglasio premijer Australije (VIDEO)
AUSTRALIJSKA poslanica Helen Hejns nalazi se u kritičnom stanju nakon što ju je automobilom udario muškarac (43) ispred njene kancelarije u Vangarati, saopšila je policija.
Osumnjičeni je uhapšen na licu mesta, a tokom istrage će biti utvrđeni motivi napada, preneo je australijski ABC Njuz.
Poslanica je prevezena u bolnicu, a prema prvim informacijama zadobila je teške povrede.
Australijski premijer Entoni Albaneze rekao je da se brine zbog napada na Hejns i da joj želi brz oporavak.
- Možemo da imamo razlike. Treba o njima da se raspravlja, ali ne bi trebalo da budu predmet lične ogorčenosti - izjavio je Albaneze.
On je pozivao na snižavanje tenzija u društvu i ocenio da su društvene mreže preplavljene nasilnim diskursom.
- Hejns se prema ljudima odnosi sa poštovanjem. Cenjena je i u parlamentu od strane polsanika širom političkog spektra. U demokratiji nema mesta političkom nasilju - kazao je Albaneze.
Vozač uhapšen, nož pronađen u automobilu
Hejns je povređena oko 15:35 časova po lokalnom vremenu dok je stajala pored prtljažnika svog automobila u ulici Merfi. Udario ju je Tojota Lend Kruzer, nakon čega su prolaznici zadržali vozača do dolaska policije.
Muškarac (43) iz Taravingija je uhapšen, a policija je pronašla nož u njegovom vozilu. Poslanica je zadobila teške povrede i razmatra se transport u Melburn radi daljeg lečenja. Policija još uvek nema informacije o mogućoj daljoj pretnji po javnost i slučaj tretira kao izolovan incident.
Porodica poslanice, majke troje dece, zamolila je javnost da misli na Helen i zahvalila se prolaznicima, zdravstvenim radnicima i policiji na brzoj reakciji.
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