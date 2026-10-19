Svet

VELIKA AKCIJA RUSKE PVO: Presretnuto 149 ukrajinskih bespilotnih letelica

D.D.

19. 10. 2026. u 12:02

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DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 149 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

ВЕЛИКА АКЦИЈА РУСКЕ ПВО: Пресретнуто 149 украјинских беспилотних летелица

MOD Rusije

Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Kaluške, Tulske, Orlovske, Lipecke, Voronješke, Samarske i Rostovske oblasti, kao i republika Tatarstan, Udmurtija i Krim.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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