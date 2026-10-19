Svet

"KOBNA GREŠKA ZELENSKOG" Riter: Sebe je učinio lakom metom

В. Н.

19. 10. 2026. u 12:03

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VLADIMIR Zelenski napravio je veliku grešku time što je ušao u sukob sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, izjavio je penzionisani američki obaveštajac Skot Riter na Jutjub kanalu „Judging Freedom“.

КОБНА ГРЕШКА ЗЕЛЕНСКОГ Ритер: Себе је учинио лаком метом

Credit: Alexander Shcherbak / Zuma Press / Profimedia

- To je bila kobna greška Vladimira Zelenskog — da se obruši na vrhovnog komandanta. Naročito na nekoga kao što je Donald Tramp - rekao je Riter.

Prema njegovim rečima, američki lider sada može da izvrši još veći pritisak na Zelenskog, koji se našao u bezizlaznoj situaciji.

- Zelenski je sebe učinio lakom metom. On nije baš u dobrom položaju - zaključio je Riter.

Ranije su mediji pisali da će kritike koje lider kijevskog režima upućuje aktuelnom američkom predsedniku dovesti do pogoršanja situacije na bojnom polju po Ukrajinu. Zelenski se u intervjuu za „Blumberg“ požalio da Vašington, na čelu sa Trampom, navodno pokušava da gurne Ukrajinu ka kapitulaciji. Američki lider kasnije je rekao da Zelenski ne želi, a možda nikada nije ni želeo, kraj sukoba u Ukrajini.

(Sputnjik)

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