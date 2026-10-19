MAKRON POD NOVIM PRITISKOM: Posle masovnih nereda traži se prekid finansiranja Ukrajine
LIDER francuske stranke Patriote i kandidat za predsednika Francuske Florijan Filipo pozvao je na hitnu obustavu francuske pomoći Ukrajini zbog masovnih uličnih nereda koji su izbili u Francuskoj.
- Odmah obustaviti francusku podršku Ukrajini. Preusmeriti milijarde evra na pomoć francuskim poljoprivrednicima, opljačkanim vlasnicima prodavnica i povećanje kupovne moći Francuza - napisao je Filipo na društvenoj mreži Iks.
Između ostalih neophodnih mera kao odgovor na krizu, političar je predložio zatvaranje granica, proterivanje stranih državljana koji krše zakon i obavezivanje učesnika nereda da nadoknade pričinjenu štetu.
Osim toga, Filipo je ponovio svoj poziv na ostavku francuskog predsednika Emanuela Makrona i vlade.
U subotu su širom Francuske održani masovni protesti protiv rasta troškova života i poskupljenja. Proteste su pratili žestoki sukobi demonstranata i policije, neredi, pljačke i vandalizam.
Izlozi prodavnica su razbijeni, autobuska stajališta i automobil su zapaljeni. Policija je protiv učesnika nereda upotrebila suzavac, šok-bombe i vodene topove.
Prema podacima francuskih vlasti, tokom nereda je uhapšeno više od 2.000 ljudi.
Nakon protesta, ostavku je podneo francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez. Predsednik Francuske Emanuel Makron nije je prihvatio, uprkos kritikama na račun postupanja policije tokom protesta.
(Sputnjik)
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