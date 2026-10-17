PODRŠKA NACIJE ZA SNAGE REDA, RUŠITELJI BIĆE GONJENI I KAŽNJENI: Makron zagrmeo protiv izdajnika, Francuska uzvraća udarac

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron poručio je naciji da će se snage reda boriti protiv rušitelja države i da će isti biti kažnjeni.

Foto: Tanjug/AP Photo/Philippe Magoni, Pool

- Nema mesta za nasilje u našoj Republici.

​Oni koji su rušili, napadali prefekture kao i radnje, opljačkali čak i naše opštine, biće gonjeni i kažnjeni.

​Pripadnicima snaga reda, koji garantuju pravo na protest, izražavam podršku nacije.

​Svi ćemo stati protiv izazivača haosa, koji teže rušenju naših institucija i sprečavanju onih koji svoje zahteve izražavaju na miran način da to učine - napisao je Makron na mreži Iks.

Aucune place pour la violence dans notre République. Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis. Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation. Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu’à abattre nos institutions et empêchent ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications de le faire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026