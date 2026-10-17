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PODRŠKA NACIJE ZA SNAGE REDA, RUŠITELJI BIĆE GONJENI I KAŽNJENI: Makron zagrmeo protiv izdajnika, Francuska uzvraća udarac

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

17. 10. 2026. u 21:58

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PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron poručio je naciji da će se snage reda boriti protiv rušitelja države i da će isti biti kažnjeni.

ПОДРШКА НАЦИЈЕ ЗА СНАГЕ РЕДА, РУШИТЕЉИ БИЋЕ ГОЊЕНИ И КАЖЊЕНИ: Макрон загрмео против издајника, Француска узвраћа ударац

Foto: Tanjug/AP Photo/Philippe Magoni, Pool

 - Nema mesta za nasilje u našoj Republici.

​Oni koji su rušili, napadali prefekture kao i radnje, opljačkali čak i naše opštine, biće gonjeni i kažnjeni.

​Pripadnicima snaga reda, koji garantuju pravo na protest, izražavam podršku nacije.

​Svi ćemo stati protiv izazivača haosa, koji teže rušenju naših institucija i sprečavanju onih koji svoje zahteve izražavaju na miran način da to učine - napisao je Makron na mreži Iks. 

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