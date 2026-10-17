PODRŠKA NACIJE ZA SNAGE REDA, RUŠITELJI BIĆE GONJENI I KAŽNJENI: Makron zagrmeo protiv izdajnika, Francuska uzvraća udarac
PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron poručio je naciji da će se snage reda boriti protiv rušitelja države i da će isti biti kažnjeni.
- Nema mesta za nasilje u našoj Republici.
Oni koji su rušili, napadali prefekture kao i radnje, opljačkali čak i naše opštine, biće gonjeni i kažnjeni.
Pripadnicima snaga reda, koji garantuju pravo na protest, izražavam podršku nacije.
Svi ćemo stati protiv izazivača haosa, koji teže rušenju naših institucija i sprečavanju onih koji svoje zahteve izražavaju na miran način da to učine - napisao je Makron na mreži Iks.
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