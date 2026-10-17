TRAGEDIJA NA FLORIDI: Aligator od 4 metra napao pecaroša na obali i usmrtio ga

MUŠKARAC (71) juče je poginuo u napadu aligatora dok je pecao u parku u Vinter Gardenu na Floridi.

Foto: Zoonar/Heinrich Fuchs, Zoonar GmbH/Alamy/Profimedia

- Muškarac je pecao blizu jezera Apopka u gradu Vinter Garden kada je aligator dug 3,7 metara došao do obale i napao ga - rekao je kapetan policije Majkl Mejson u petak uveče.

Nakon što je aligator napao čoveka na obali, on ga je odvukao u vodu, prenosi CBS Njuz.

Napad se dogodio oko 17:00 časova po lokalnom vremenu u petak u Memorijalnom parku dr Bredforda, nekoliko kilometara zapadno od Orlanda.

- Jezero Apopka ima tone aligatora, tako da nije neuobičajeno videti aligatore u ovom delu grada uopšte - rekao je Mejson.

Dodao je da su stručnjaci uklonili aligatora i da više nema opasnosti za javnost.

- Uvek budite svesni svoje okoline, uvek budite bezbedni. Lokalni divlji svet poštujte i držite distancu. Izgleda kao da su poslušni, izgleda kao vaš simbol Floride, ali može biti opasno - rekao je Mejson.

Ranije ove godine, dogodio se sličan incident kada je žena (31) ubijena u junu dok je plivala sa prijateljima blizu Orlanda.

Napadi aligatora na Floridi su relativno retki, uprkos populaciji od oko 1,3 miliona širom države, prema podacima Komisije za zaštitu riba i divljih životinja Floride (FVC).

U ovoj američkoj državi dogodila su se 32 napada aligatora sa smrtnim ishodom od zabeleženih 500 incidenata od 1948. do 2025. godine.

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