PAO SAUDIJSKI VOJNI HELIKOPTER: Dve osobe izgubile život

SAUDIJSKI helikopter tipa AH-6i srušio se u regionu Nadžran u Saudijskoj Arabiji usled tehničkog kvara, pri čemu su poginula dva člana posade, saopštio je danas portparol koalicije predvođene Saudijskom Arabijom brigadni general Turki el Maliki.

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- Helikopter se srušio na području koje je u nadležnosti Ministarstva nacionalne garde Saudijske Arabije - dodaje se u saopštenju, prenosi Rojters.

Vojni portparol Huta, Jahja Sari, naveo je ranije u subotu u objavi na društvenoj mreži Iks da su snage ove grupe, sa sedištem u Jemenu, oborile saudijski helikopter tipa "Apač" u blizini Nadžrana, dok je, kako je naveo, sprovodio neprijateljske aktivnosti usmerene na položaje Huta duž granice.

Nije poznato da li obe strane govore o istom helikopteru.

(Tanjug)