LAVROV I FIDAN SE SASTALI U BAKUU: Šta donosi susret ruskog i turskog šefa diplomatije?

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se sa turskim kolegom Hakanom Fidanom na marginama 7. samita Konferencije o interakciji i merama izgradnje poverenja u Aziji u Bakuu.

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Ministri spoljnih poslova Rusije i Turske Sergej Lavrov i Hakan Fidan razgovarali su o jačanju saradnje i koordinaciji na međunarodnoj sceni, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije.

"Razmenili su mišljenja o aktuelnim ciljevima intenziviranja trgovinske, ekonomske i energetske saradnje, sa fokusom na napredak ključnih bilateralnih projekata. Potvrđen je značaj koordinacije delovanja Rusije i Turske na međunarodnoj sceni, uključujući doprinošenje pravednom rešenju krize u Ukrajini", navodi se u saopštenju.

Razmatran je raspored kontakata na visokom nivou, istakli su u ministarstvu.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se danas sa turskim kolegom Hakanom Fidanom na marginama 7. samita Konferencije o interakciji i merama izgradnje poverenja u Aziji u Bakuu.

Fidan je u avgustu objavio da Turska predlaže Rusiji i Ukrajini da uvedu moratorijum na borbena dejstva u Crnom moru i razviju mehanizam za sprečavanje napada na trgovačke brodove.

Ovo pitanje je pokrenuto tokom sastanaka Vladimira Putina i Redžepa Tajipa Erdogana na samitu ŠOS-a u Biškeku.

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