ZELENSKI PLJUNUO TRAMPU U LICE, NE PIŠE MU SE DOBRO: Odbio njegov zahtev, Ukrajinci neće dobiti ono što svi drugi imaju

VLADIMIR Zelenski odbio je da podnese ostavku i ocenio da je nemoguće održati predsedničke izbore u Ukrajini, što američki predsednik Donald Tramp smatra neophodnim.

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U intervjuu sa britanskim televizijskim voditeljem Pirsom Morganom, čiji su delovi objavljeni na njegovoj društvenoj mreži Iks, Zelenski je, na pitanje da li namerava da podnese ostavku, odgovorio: „Ne, naravno. To je moja odgovornost“.

Na pitanje da li smatra da je moguće održati predsedničke izbore u Ukrajini, na čemu Tramp insistira, Zelenski je odgovorio: „Ne, naravno“, prenosi Tass.

Zelenskom je predsednički mandat zvanično istekao 20. maja 2024. godine, ali u Kijevu nisu održani redovni izbori, uz obrazloženje da to nije moguće dok je na snazi ratno stanje.

Tramp je 10. oktobra izjavio da bi Zelenski trebalo da raspiše izbore, dodajući da je ukrajinski predsednik u više navrata mogao da okonča sukob u Ukrajini i postigne mirovni sporazum.

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